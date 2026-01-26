100 فرصة عمل بإحدى شركات الغزل والنسيج بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

أعلنت وزارة العمل عن توافر 100 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الغزل والنسيج داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية «200 فدان»، وذلك بالتنسيق مع شركة جيد تكستايل الإسماعيلية. وتشمل الوظائف المتاحة عددًا من التخصصات الفنية والعمالية، بواقع 50 مشغل حياكة، و10 فني نسيج دائري، و10 فني صباغة منسوجات، و5 ميكانيكي نسيج دائري، و15 عامل جودة، و10 عمال تعبئة، مع توفير رواتب مجزية تُحدد وفقًا للخبرة والكفاءة وبما يراعي تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب حوافز انتظام وحوافز إنتاج مجزية.

وأكدت وزارة العمل أن الشركة توفر حزمة متكاملة من المزايا للعاملين، تشمل التأمين الصحي وسداد كامل حصة التأمينات الاجتماعية عن العامل، وتوفير وسائل انتقال مجانية من وإلى مقر الشركة، ووجبة ساخنة يوميًا، فضلًا عن إتاحة دورات تدريبية معتمدة لرفع الكفاءة المهنية، وحضانة مجانية لأبناء العاملات والعاملين بالشركة، على أن يبدأ السن من 18 سنة. وفي هذا السياق، قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، إن هذه الفرص تأتي في إطار خطة الوزارة لتنشيط سوق العمل وربط طالبي العمل بالفرص المتاحة داخل القطاع الخاص، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة جدية فرص العمل المعلنة والتأكد من توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعلاقات العمل.. وأضافت أن التقديم متاح للراغبين في العمل من خلال التوجه مباشرة إلى مقر الشركة الكائن بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية «200 فدان»، مشددة على استمرار وزارة العمل في الإعلان عن فرص عمل جديدة تباعًا بمختلف المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لاستقرار سوق العمل.