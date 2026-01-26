قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة إماراتية: نحتفي في مصر بتميز حكومي يصنع الإنسان ويستثمر في المستقبل
تحت الـ 47.. الدولار يستمر فى التراجع فى منتصف تعاملات اليوم
حادث مفاجئ يخطف أبًا قبل العودة من الغربة| شهود عيان: كان ينتظر اللقاء بفارغ الصبر
البنك المركزي يعلن نتائج بيع سندات بقيمة 47 مليار جنيه اليوم.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
صواريخ وذخيرة.. قوات الأمن السورية تحبط تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها
وفد أوقاف القليوبية يقدم واجب العزاء لضحايا حادث تسريب الغاز ببنها.. صور
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية وفق المعايير العالمية
المشاط: جائزة التميز الحكومي عنوان التطوير والدولة تضع الكفاءة في صدارة الأولويات
حصر وتصنيف الأراضي بمشروع سنابل سونو بأسوان
محافظات

افتتاح فرع لصيدلية الإسعاف في الوادي الجديد قريبا.. تفاصيل

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية والوفد المرافق؛ لبحث أوجه تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتورة منة الله كمال مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالمحافظة.

وصرحت نائب المحافظ أنه تم التعاقد مع الشركة لتجهيز وافتتاح صيدلية الإسعاف الأولى من نوعها على مستوى المحافظة؛ والتي تستهدف توفير الأدوية النادرة والنواقص وأدوية الأورام والعمل على مدار 24 ساعة، وأكّدت أنه جاري العمل على تجهيز المقر لافتتاح الصيدلية في أقرب وقت ممكن؛ حرصًا من المحافظة على التيسير على المرضى والمواطنين وتخفيف المشقة عنهم بتلبية الاحتياج للأدوية النادرة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد نائب محافظ الوادي الجديد

