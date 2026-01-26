افتتاح فرع لصيدلية الإسعاف في الوادي الجديد قريبا.. تفاصيل

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، الدكتور أبو الفتوح الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية والوفد المرافق؛ لبحث أوجه تعزيز الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، والدكتورة منة الله كمال مدير فرع هيئة الدواء المصرية بالمحافظة.

وصرحت نائب المحافظ أنه تم التعاقد مع الشركة لتجهيز وافتتاح صيدلية الإسعاف الأولى من نوعها على مستوى المحافظة؛ والتي تستهدف توفير الأدوية النادرة والنواقص وأدوية الأورام والعمل على مدار 24 ساعة، وأكّدت أنه جاري العمل على تجهيز المقر لافتتاح الصيدلية في أقرب وقت ممكن؛ حرصًا من المحافظة على التيسير على المرضى والمواطنين وتخفيف المشقة عنهم بتلبية الاحتياج للأدوية النادرة.