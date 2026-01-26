قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر الثاني عالميا.. قفزة قياسية في إنتاج القمح 2025
تأجيل محاكمة الراقصة بوسي في نشر الفسق والفجور لـ 2 فبراير
عباس شومان: الفتوى الرشيدة حصن الأمن الفكري.. والانتماء للوطن أكبر من السياسة
وزير الخارجية السعودي: هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن
التميز نهج مؤسسي مستدام.. القابضة للمياه تحصد 9 مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومي
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  في فعالية حفل جائزة مصر للتميز الحكومى فى  دورتها الرابعة التى عقدت اليوم.

وشهدت الفعالية حضور لفيف من الوزراء  والمحافظين والسفراء وأعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة والاعلاميين .

 وحصدت وزارة التضامن الاجتماعى عددا من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة،  حيث فازت وزارة التضامن الاجتماعى بجوائز في فئة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب ومراكز  التأھيل الاجتماعي، ففاز بالمركز الأول مركز  التأهيل الشامل بدمياط، والمركز الثانى مكتب التأهيل الاجتماعي بحلوان والمركز الثالث مكتب  التاهيل الاجتماعى باخميم سوهاج .

ومن جانبها حرصت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي الذين نجحوا في حصد جوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الرابعة ، تقديرًا لجهودهم وعطائهم المتواصل  في أداء مهام العمل وبما  يسهم في تحقيق التميز والارتقاء بمستوى العمل، كما يمثل حافزًا لمواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد.

الجدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومى تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وعلى مستوى المؤسسات الحكومية فى إطار الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة فى تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتعد هذه هى النسخة الرابعة  للجائزة.

