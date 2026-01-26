جبران يتابع تنفيذ اتفاقية الفحص المهني لتأهيل العمالة المصرية للسعودية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر الثاني عالميا.. قفزة قياسية في إنتاج القمح 2025
تأجيل محاكمة الراقصة بوسي في نشر الفسق والفجور لـ 2 فبراير
عباس شومان: الفتوى الرشيدة حصن الأمن الفكري.. والانتماء للوطن أكبر من السياسة
وزير الخارجية السعودي: هناك اختلافات في الرؤى مع الإمارات بشأن اليمن
التميز نهج مؤسسي مستدام.. القابضة للمياه تحصد 9 مراكز بجائزة مصر للتميز الحكومي
التضامن تحصد عدداً من المراكز المتقدمة بجوائز مصر للتميز الحكومى
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
عقد محمد جبران وزير العمل اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة «تكامل» السعودية، الذراع التنفيذي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، برئاسة فوزان عبد الله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

تناول الاجتماع متابعة تنفيذ اتفاقية الفحص المهني لتأهيل وتصدير العمالة المصرية الماهرة إلى سوق العمل السعودي، وبحث آليات استمرار  تفعيلها على أرض الواقع.

ناقش الجانبان خطوات الفحص والاعتماد المهني، والتوسع في زيادة عدد مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل داخل مصر لتشمل برامج الفحص المهني وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأكد محمد جبران أن الاتفاقية تستهدف ضمان جودة وكفاءة العمالة المصرية قبل السفر، بما يلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي ويحافظ على مكانة العمالة المصرية، مشيرا إلى الدور المهم لوحدة «توجيه ما قبل المغادرة» في توعية العمالة بحقوقها وواجباتها، وتعريفها بطبيعة بيئة العمل وقوانينها داخل المملكة.

وأشاد الجانب السعودي بكفاءة العمالة المصرية ومهاراتها، مؤكدًا الحرص على استمرار التعاون المشترك وبحث سبل زيادة فرص التشغيل في عدد من المجالات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة..

حضر اللقاء من جانب شركة «تكامل» كل من:الرئيس التنفيذي للحلول المتكاملة، وم.فوزان المهيدب،والرئيس التنفيذي لبرنامج الاعتماد المهني ، م.فهد القاسم -نائب الرئيس التنفيذي لتشغيل برنامج الاعتماد المهني، وم.نواف بن مسلم، ومدير برنامج الفحص المهني في جمهورية مصر، م.خالد العريفي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العمل المصرية وهم: د. مظهر سيد - مدير عام التمثيل الخارجي.. والمستشار محمد عليان - رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، وعلي خلف الملحق العمالي بالرياض.

