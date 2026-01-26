مصر الثاني عالميا.. قفزة قياسية في إنتاج القمح 2025

نجحت وزارة الزراعة، بدعم جهود المعاهد البحثية التابعة لها، في تحقيق طفرة نوعية في إنتاج وتوريد محصول القمح خلال عام 2025، حيث سجل متوسط إنتاجية الفدان الواحد 19.56 أردب، ليضع مصر في المركز الثاني عالميًا من حيث إنتاجية القمح.

متوسط إنتاجية فدان القمح



وأوضحت الوزارة في تقرير رسمي، أن متوسط إنتاجية الفدان في الحقول النموذجية وصل إلى 30 أردب، بينما بلغ متوسط الإنتاج في الحقول الإرشادية 24 أردب، مؤكدة التقدم الكبير الذي تحقق بفضل تطبيق أساليب الزراعة الحديثة واستخدام الأصناف المناسبة للمناطق الجغرافية المختلفة.

20 صنف من القمح



ويزرع في مصر حاليًا 20 صنفًا من القمح، موزعة وفق التوزيع الجغرافي لضمان أعلى إنتاجية وكفاءة في التوريد.



وأشار التقرير إلى أن محصول القمح شهد زيادة بنسبة 17% في معدلات التوريد، ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الزراعية الحديثة التي اتبعتها الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.