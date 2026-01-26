القومي للطفولة والأمومة يحذر من بقاء الصغار على السوشيال ميديا لفترات طويلة

أكد نور أسامة عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن النسب العالمية لاستقطاب الأطفال والمراهقين للتنظيمات الإرهابية عن طريق السوشيال ميديا تصل لـ 80 % في آخر 7 سنوات .
وحذر نور أسامة في حواره في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، من بقاء الأطفال في عالم رقمي افتراضي على السوشيال ميديا بعيدا عن الأهل لأن هذا الامر يشكل خطورة على الطفل ويجعله عرضة لاستقطاب لأفكار عنيفة ومتطرفة .
وتابع نور أسامة :" المراهقين قد يلجؤون إلى السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية بعيدا عن الأسرة وبعض المراهقين يلجؤون إلى مواقع الأنترنت المظلم ".
وأكمل نور أسامة :" على الأسر ان تفتح باب الحوار المستمر مع الأطفال والمراهقين كي لا يكونوا عرضة لأي أفكار سلبية على السوشيال ميديا تضرهم ".
وتابع نور أسامة :" يجب حماية الأطفال والمراهقين من الانحرافات السلوكية ".