الوزير يدعو الشركات الأمريكية للتعاون في إدارة وتشغيل المحطات البحرية

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كريستوفر لاندو نائب وزير الخارجية الأمريكي، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة.

في مستهل اللقاء أكد الوزير على قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين والتي تمتد لتاريخٍ طويلٍ من التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً حرص مصر على تعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات ولا سيما مجالي الصناعة والنقل، مشيراً إلى أن وزارة النقل لها تعاون كبير مع الشركات الأمريكية في مجال النقل حيث تم التعاون في مجال جرارات السكة الحديدية مع كل من شركة جينرال إليكتريك الأمريكية (وابتك حالياً) وشركة بروجرس ريل الأمريكية بما ساهم في تدعيم قوة الجر للسكة الجديد وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وأضاف أن هناك تعاوناً مع شركة هني ويل الأمريكية التي تتعاون مع شركة سيمنز الألمانية في تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر والتعاون مع المكتب الاستشاري هيل إنترناشونال الأمريكي في مجال الأعمال الاستشارية لمشروع خطي المونوريل شرق وغرب النيل،بالإضافة إلى وجود عدد من المصانع الأمريكية في السوق المصرية ، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم التعاون في كافة المجالات مع الجانب الأمريكي .

ووجه الدعوة إلى الشركات الأمريكية للاستثمار في مصر خاصةً مع وجود فرص استثمارية حقيقية بها، لافتاً الي أن قطاع النقل البحري المصري الذي يضم 19 ميناءً تجارياً أحد أهم تلك المجالات التي يمكن تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك وذلك من خلال التعاون في مجال إدارة وتشغيل وإعادة تسليم عدد من المحطات بالموانئ المصرية مثل المحطات البحرية الدولية في موانئ (برنيس والسخنة وسفاجا والإسكندرية وجرجوب)، خاصةً مع جذب الموانئ المصرية لأكبر مشغلين عالميين لإدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية وأكبر الخطوط الملاحية العالمية, لافتاً الي أن هذه الموانئ ترتبط بشبكة من القطار الكهربائي السريع .

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والنقل إلى أهمية زيادة عدد المصانع الأمريكية في مصر بما يتلائم مع قوة العلاقات المصرية الامريكية وتميز وقوة وتقدم الصناعات الامريكية موجهاً الدعوة لكافة المصنعين والمستثمرين بالولايات المتحدة الامريكية لإقامة مصانع بمصر خاصةً مع المناخ الاستثماري الواعد بها والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية للنهوض بهذا القطاع الهام، مؤكداً على أن صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة هي أحد أهم تلك الصناعات التي يمكن تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك.

ومن جانبه أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي علي عمق العلاقات التي تربط بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر وعلي الاهتمام الكبير من الجانب الامريكي لزيادة حجم التعاون الاقتصادي مع مصر خاصةً مع النهضة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات وفي ظل التجارب الناجحة للمشروعات الامريكية بمصر ومنها المشروعات في مجالي النقل او الصناعة .

وأشار إلى أنه عقد اجتماعاً مع غرفة التجارة الأمريكية حيث اشاد اعضاء الغرفة بالتعاون الكبير بين الحكومة المصرية والغرفة في دفع عجلة الاستثمار والتعاون المشترك مؤكدا علي اهمية تعزيز وزيادة حجم التعاون بين امريكا و مصر في مجال الصناعات المختلفة بمصر وخاصةً في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات ومجالات الصناعة الاخري والبنية التحتية للمطارات وقطاع التكنولوجيا بالإضافة الي التعاون في مجال إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانيء البحرية في مصر مضيفا ان هذه الفرص الاستثمارية التي إستعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سوف يتم طرحها امام الشركات الامريكية لتحقيق مزيد من التعاون المشترك يتلائم مع قوة العلاقات المصرية الامريكية.