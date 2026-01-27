بطلة رغم صغر سنها.. زينة طارق تتوج بالذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز

في إنجاز رياضي رائع يضاف إلى سجل المواهب المصرية الصاعدة في الجمباز، حققت زينة طارق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت سن 6 سنوات، التي أقيمت امس بالصالة المغطاة بـ نادي مدينة نصر الرياضي بالقاهرة.

وقد تألقت زينة طوال منافسات البطولة بأداء قوي ومهارات عالية، مما أهلها للحفاظ على مركز الصدارة منذ الجولات الأولى، قبل أن تتوج في النهاية بالمستوي الأول وتحصد الميدالية الذهبية، وسط تهاني وتشجيعات من جهازها الفني وأسرته وأصدقائها.

وأشاد مدربو زينة بإصرارها وروحها العالية في المنافسة، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة في مسيرتها الرياضية ويظهِر إمكاناتها الكبيرة في رياضة الجمباز على مستوى الجمهورية.

بهذه النتيجة المبهرة، تنضم زينة إلى قائمة الأبطال الصغار الذين يمثلون الجيل القادم من نجوم الرياضة المصرية، وتلقى تهاني كثيرة من محبي الرياضة والأسرة الرياضية.