تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقي لعدم اكتمال النصاب القانوني

هاني حسيين

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أعلنت تأجيل جلسة اختيار رئيس جمهورية العراق، رغم وجود وقت كافٍ للتفاهم بين الحزبين الرئيسيين.

وأوضحت التميمي، خلال مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مؤتمرًا صحفيًا عقد لبحث المستجدات المتوقعة خلال الساعات المقبلة، لا سيما بعد تأكيد الدائرة الإعلامية أن الجلسة ستُؤجَّل، وذلك عقب طلبات رسمية قُدمت إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لتأجيل الجلسة إلى يوم الأحد.

وأضافت أن هذا التأجيل يُعد خرقًا للتوقيت الدستوري، إذ يُفترض أن يكون اليوم الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري هو آخر موعد دستوري لعقد الجلسة، مشيرة إلى أن كتلًا نيابية عدة، من بينها كتلة الإعمار والتنمية، عبّرت عن رفضها تمرير جلسة اختيار رئيس الجمهورية، في حين كانت الكتلة نفسها قد أبدت في وقت سابق إصرارها على عقد الجلسة، وهي الكتلة التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني.

وبيّنت التميمي أن كتلة «السابقون» أعلنت قبل دقائق أن سبب التأجيل يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر الجلسة 85 نائبًا فقط، في حين يتطلب انعقادها اكتمال نصاب الثلثين، أي حضور نحو 250 نائبًا داخل قاعة البرلمان.

وفيما يتعلق بالمرشحين الأوفر حظًا لمنصب رئيس الجمهورية، أوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يدفع بمرشح يُعد الأبرز، وهو وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، فيما يرشح الاتحاد الوطني الكردستاني نزار آميدي كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على المنصب.

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

