أخبار العالم

قطاع الطاقة الأمريكى يتلقى ضربة قوية بعد العاصفة فيرن

أ ش أ

هزت عاصفة "فيرن" الشتوية بقوة قطاع الطاقة الأمريكي، بعدما تسببت في توقف إنتاج ما يصل إلى مليوني برميل يوميًا من النفط الخام، أي ما يعادل نحو 15% من إجمالي الإنتاج الوطني، وفق تقديرات محللين ومتداولين.

وقالت شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس" إن خسائر الإنتاج بلغت ذروتها يوم السبت، مشيرة إلى أن حوض برميان في تكساس كان الأكثر تضررًا، حيث فقد نحو 1.5 مليون برميل يوميًا. وأضافت أن وتيرة التعافي بدأت يوم الاثنين، مع تراجع الكميات المتوقفة في برميان إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا، على أن يُستعاد الإنتاج بالكامل بحلول 30 يناير.

وذكر مصدر مطلع أن إنتاج شركة "كونوكو فيليبس" من النفط الخام في حوض برميان تراجع بنحو 175 ألف برميل يوميًا حتى يوم الأحد بسبب الطقس شديد البرودة، في حين امتنعت الشركة عن التعليق على تفاصيل عملياتها اليومية.

وفي ولاية داكوتا الشمالية، ثالث أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، قدّر تراجع الإنتاج بما بين 80 و110 آلاف برميل يوميًا حتى صباح الاثنين إلى جانب انخفاض إنتاج الغاز المصاحب عند رؤوس الآبار بما يتراوح بين 0.24 و0.33 مليار قدم مكعبة يوميًا، بحسب هيئة خطوط الأنابيب في الولاية.

وتأثرت منشآت التكرير والبتروكيماويات أيضًا، إذ أفادت «شيفرون» بتعرض منشآت في ميدلاند بولاية تكساس لمشكلات ناجمة عن التجمد، بينما أغلقت «إكسون موبيل» وحدات في مجمعها البتروكيماوي بمدينة بايتاون قرب هيوستن. كما سجلت عشرات الاضطرابات في مصانع معالجة الغاز ومحطات الضغط في تكساس.

وفي الأسواق، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى نحو 60.6 دولار للبرميل، بينما قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2022، مسجلة ارتفاعًا بنحو 15% إلى 6.075 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع انخفاض متوسط إنتاج الغاز في الولايات الـ48 السفلى خلال يناير.

وضغطت العاصفة كذلك على قطاع الكهرباء، إذ بقي نحو 810 آلاف مشترك بلا كهرباء حتى يوم الاثنين، بينما توقعت شبكة PJM، أكبر شبكة كهرباء في البلاد، مع ارتفاع الأعطال في التوليد إلى 22.4 جيجاواط، أي نحو 16% من الطاقة المتاحة. وقفزت أسعار الكهرباء الفورية في بعض المناطق إلى مستويات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تتراجع مع تحسن الإمدادات.

