قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ندوة فنون حلايب وشلاتين بمعرض الكتاب تؤكد أهمية التوثيق السينمائي للتراث

معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة الدولي للكتاب
جمال عاشور

شهدت قاعة الندوات المتخصصة ندوة «فنون حلايب وشلاتين» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، بحضور كل من الدكتور سعد بركة، والدكتور محمد الفرماوي، وأدار الندوة مسعود شومان.

قال الشاعر والباحث مسعود شومان إن هذا الحدث كان واجبًا الاحتفاء به بشكل أكبر على المستويين الثقافي والفني، معربًا عن سعادته بمشاركة جناح حلايب وشلاتين بمعرض الكتاب، من خلال عرض أهم منتجاتها وحِرَفها التقليدية، والعناصر الثقافية غير المادية التي تعكس التميز والسمات الشخصية المرتبطة بتراث مصر الثقافي.

وأضاف أن المتأمل في هذا التراث سيجد عمقًا حضاريًا متجذرًا في المركز والدولة المصرية القديمة، حيث تظهر مفردات سارية وحكايات ونصوص مثل «نفر أور»، إلى جانب الحكايات الشعبية المرتبطة باللغة وبعلاقة المصريين القدماء بهذه المنطقة، إذ توجهوا إليها وتركوا العديد من الآثار، كما أشار إلى أن حتى قصص الخلق في المنطقة تُعد الأقرب إلى القصص المصرية القديمة.

كما قال اللواء أسامة أبوفا، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون منطقة حلايب وشلاتين، إن مدينة شلاتين تقع ضمن النطاق المعروف باسم حلايب وشلاتين، وتتبع محافظة البحر الأحمر. وأوضح أن المنطقة تُعد الامتداد الجنوبي الشرقي لمصر، وتزخر بكافة أنواع الثروات، من الذهب والمنجنيز والمعادن المختلفة، فضلًا عن ثروات البحر الأحمر الطبيعية.

وأشار إلى أن طبيعة السكان في المنطقة صحراوية، وتعتمد حياتهم بشكل أساسي على رعي الإبل والتنقيب عن المعادن تحت قيادة سلطات الدولة.

وتابع أن حكاية المنطقة تعود إلى عام 1899، حين كانت الدولة المجاورة كيانًا واحدًا، إلى أن جاء الاستعمار وقام بتقسيم الحدود، ورغم ذلك ظلت القبائل البشرية ممتدة وتحافظ على صلات القربى والدم، التي لم تنقسم أو تنفصل في أواخر القرن التاسع عشر.

وأكد أن التراث المشترك يعد جزءًا أصيلًا من هوية المنطقة، مشيرًا إلى أنه ربما لم يكن ظاهرًا لفترة من الزمن، إلا أن الدولة كانت دائمًا حاضرة، ومع تزايد الاهتمام وتقارب المجتمع المصري اكتمل نسيج الوطن وتعززت روابطه.

وتابع أن الدولة تقدم العديد من المنح لطلاب حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى توزيع 5 جنيهات لكل طالب يذهب إلى مدرسته لتشجيعه على القراءة والكتابة.

كما قال الدكتور سعد بركة، أستاذ الآثار والأنثروبولوجيا، إن منطقة حلايب وشلاتين تُعد جزءًا عزيزًا وحيويًا من الوطن، وقد كانت تابعة للحضارة المصرية القديمة، بل وامتد تأثيرها الحضاري إلى بلاد النهرين.

وأوضح أن السكان يمتد وجودهم من جنوب مصر مرورًا بسوهاج وحتى سواحل البحر الأحمر، ويُعرفون بقبائل البجا، مؤكدًا أن المنطقة تُعد وحدة ثقافية واحدة، يحكمها نظام اجتماعي تقليدي يبدأ بالناظر ثم العمدة فالشيوخ، وإذا أُحسن الاختيار ساد الاستقرار والهدوء.

وأشار إلى أن طبيعة المنطقة تعتمد على رعي الإبل، لافتًا إلى أن الجيش المصري استخدم الإبل في حماية الحدود نظرًا لقدرتها على التحمل والسير لمسافات طويلة في التضاريس الصعبة، إلى جانب وجود أنواع نادرة وقوية منها تتميز بالقدرة على الحركة لمسافات بعيدة.

وأضاف أن المنطقة، بما تضمه من بيئات بحرية وصحراوية، تمثل وحدة متكاملة، حيث توفر السواحل البحرية عوامل جذب سياحي مميزة، ما يجعل حلايب وشلاتين مؤهلة بقوة لسياحة السفاري، إلى جانب ما يتيحه البحر الأحمر من فرص واعدة للتنمية.

وفي السياق ذاته، قال محمد الفرماوي، الفنان الراقص بفرقة رضا ومدير الفرقة القومية، إن تجربته مع تراث منطقة حلايب وشلاتين كانت ثرية للغاية لما تحمله من تمسك واضح بالآلات الموسيقية التقليدية وثقافتهم الأصيلة، مشيرًا إلى وجود متحف خاص لـ«أبو حسن» يضم جميع الآلات الموسيقية الخاصة بالمنطقة.

وأضاف أن هناك دراسات علمية وأكاديمية تُجرى حاليًا بهدف الحفاظ على الموروث الثقافي وصونه من الاندثار.

وأشار الفرماوي إلى أن هذه المنطقة كانت تمثل تحديًا فنيًا للراحل محمود رضا، موضحًا أنه كان يتحدث معه بشكل غير أكاديمي أو متخصص حين خطرت فكرة توثيق التراث الثقافي لكل مناطق الدولة، وبدأ بالفعل في جمع التراث الشعبي من مختلف المحافظات.

وتابع قائلًا: «قال لي محمود رضا إن لكل منطقة أسلوبها الخاص، لكنه لم يذكر حلايب وشلاتين ضمن عروضه، وهو ما جعلني أظن وقتها أنهم تابعون للسودان، وهو اعتقاد خاطئ كبير».

وأكد أنه كان لزامًا توثيق التراث الثقافي لمنطقة حلايب وشلاتين توثيقًا سينمائيًا، وأوصى القائمون على الندوة بإدخال بعض الرقصات الخاصة بحلايب وشلاتين إلى قائمة اليونسكو لصون التراث غير المادي.

قاعة الندوات المتخصصة «فنون حلايب وشلاتين» معرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور سعد بركة الدكتور محمد الفرماوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

طقس

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا... والصغرى بالقاهرة 11

وزير الزراعة ونقيب الفلاحين

بعد اجتماعه بوزير الزراعة.. نقيب الفلاحين: وداعا لظاهرة الكلاب الضالة

وزيرة التنمية المحلية

بدء التشغيل التجريبى لمجزر مدينة الخارجة بتكلفة 21.8 مليون جنيه

بالصور

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد