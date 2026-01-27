قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يرى مدبولي يعمل من أجل المواطن ويتحدث سياسة واقتصاد
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يمارس العمل السياسي منذ 45 عاما
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تعلن خلال أيام موعدا نهائيا لنزع سلاح حماس
دار الإفتاء تبحث الحدَّ من ظاهرة الطلاق في ندوة بمعرض الكتاب
الشناوي أم شوبير؟ قرار جديد من توروب بشأن حارسي مرمى الأهلي
عقب تراجعه.. مفاجأه في أسعار الدولار في مصر
بنستورد أكلها بالملايين .. الفلاحين تقترح تصدير الكلاب الضالة
سميرة أحمد ترد على وفاء صادق بعد تصريحها المثير | خاص
بزشكيان لولي العهد السعودي: طهران تدعم أي مسار يحقق السلام ووحدة المسلمين
رسميا.. هادي رياض لاعبا في الأهلي مقابل 35 مليون جنيه
ترامب: مجلس السلام الخاص بغزة قد يمتد إلى مناطق أخرى عند الضرورة
6 وصايا في البيان الختامي لـ منتدى الإمام الأشعري .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الخطيب: مصر محطة رئيسية للطاقة والذكاء الاصطناعي.. وفرص استثمارية مستقبلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار أن مصر يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مجالات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات والتطبيقات الذكية في الصحة والخدمات والتكنولوجيا.
 

وأشار الخطيب خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية إلى أن استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي حول العالم تشكل فرصة لتعزيز القدرات المحلية، وزيادة تنافسية مصر في قطاع التكنولوجيا والابتكار.

وأوضح أن مصر تخطط لإضافة نحو 23 جيجاوات من الطاقة الجديدة حتى عام 2030، معظمها من مصادر متجددة، إلى جانب محطة الضبعة النووية، ما يؤهلها لاستضافة استثمارات مستقبلية في مراكز البيانات والخدمات الرقمية.

وأكد أن مصر تستثمر في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الحديثة لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وهو ما ينعكس إيجابياً على التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تشمل الطاقة والرقائق والبنية التحتية والنماذج والتطبيقات، لضمان استغلال كامل إمكانات هذا القطاع الحيوي.

واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن امتلاك مصر لموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية قوية يجعلها قادرة على المشاركة الفاعلة في الثورة التكنولوجية العالمية ودعم التنمية المستدامة.

الخطيب الطاقة المتجددة الطاقة المستقبلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

منتدى الإمام الأشعري بالأزهر

منتدى الإمام الأشعري بالأزهر يدعو لنقد أطروحات الإلحاد والتحرر والعدمية

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: الصمت عبادة من أفخم وأعظم العبادات المهجورة

وزير الأوقاف يبحث استعدادات الوزارة لشهر رمضان المبارك

وزير الأوقاف: تعظيم وتطوير دور المسجد في بث معاني الروحانية بشهر رمضان

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

المزيد