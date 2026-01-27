الخطيب: مصر محطة رئيسية للطاقة والذكاء الاصطناعي.. وفرص استثمارية مستقبلية

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار أن مصر يمكن أن تلعب دوراً مهماً في مجالات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات والتطبيقات الذكية في الصحة والخدمات والتكنولوجيا.



وأشار الخطيب خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية إلى أن استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي حول العالم تشكل فرصة لتعزيز القدرات المحلية، وزيادة تنافسية مصر في قطاع التكنولوجيا والابتكار.

وأوضح أن مصر تخطط لإضافة نحو 23 جيجاوات من الطاقة الجديدة حتى عام 2030، معظمها من مصادر متجددة، إلى جانب محطة الضبعة النووية، ما يؤهلها لاستضافة استثمارات مستقبلية في مراكز البيانات والخدمات الرقمية.

وأكد أن مصر تستثمر في البنية التحتية الرقمية والتقنيات الحديثة لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وهو ما ينعكس إيجابياً على التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تشمل الطاقة والرقائق والبنية التحتية والنماذج والتطبيقات، لضمان استغلال كامل إمكانات هذا القطاع الحيوي.

واختتم الخطيب حديثه بالتأكيد على أن امتلاك مصر لموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية قوية يجعلها قادرة على المشاركة الفاعلة في الثورة التكنولوجية العالمية ودعم التنمية المستدامة.