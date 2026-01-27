الخطيب: مصر في قلب التحولات العالمية للتجارة… فرص استثمارية وتنموية غير مسبوقة

أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن العالم يشهد تحولاً جذرياً في أنماط التجارة وسلاسل الإمداد، في ظل تصاعد النزعة الحمائية وتراجع دور منظمة التجارة العالمية.



وأشار الوزير خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية إلى أن مصر تمتلك فرصة تاريخية للاستفادة من هذه التحولات إذا أحسنت توظيف موقعها الجغرافي واتفاقاتها التجارية وبنيتها التحتية، وهو ما يمكن أن يعزز التنمية الصناعية ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح الخطيب أن انخفاض الرسوم الجمركية على صادرات مصر إلى الولايات المتحدة إلى 10% يمثل ميزة تنافسية كبيرة، كما أن موقع مصر الجغرافي يجعلها حلقة وصل استراتيجية بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية لتسهيل انسياب التجارة وجذب الشركات العالمية، بما يدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد.

ولفت إلى أن مصر تمكنت من توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية مع شركاء متعددين، بما يعزز قدرة الشركات المحلية على التصدير والوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة أكبر.

وأكد الخطيب على أن الاستفادة من التحولات العالمية تتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل فعال ودعم التنمية المستدامة في جميع القطاعات.