فوز العين والوحدة في الدوري الإماراتي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق فوز مثير علي ضيفه دبا الفجيرة بهدف نظيف في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإماراتي للمحترفين



سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، حتى نجح نادي الوحدة في خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة بواسطة كايو كانيدو كوريا لاعب منتخب الإمارات صاحب الأصول البرازيلية.



الفوز رفع رصيد الوحدة إلى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف العين المتصدر وثلاث نقاط خلف شباب الأهلي الوصيف، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير.



وسجل الوحدة انتصاره الثامن مقابل خمسة تعادلات وهزيمة واحدة.



فيما انفرد العين بشكل مؤقت بصدارة جدول ترتيب الدوري بفوزه المستحق على مضيفه اتحاد كلباء 3 /1 .



انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن تشتعل الإثارة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل كافة أهداف اللقاء.



افتتح المهاجم التوجولي لابا كودجو فودوه التسجيل للعين في الدقيقة 47، ثم ضاعف المغربي سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 64.



ورغم محاولة اتحاد كلباء العودة للمباراة بهدف تقليص الفارق الذي سجله أحمد نور الله في الدقيقة 70، لكن الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس حسم الأمور للعين بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88.