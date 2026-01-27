قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فوز العين والوحدة في الدوري الإماراتي

العين الإماراتي
العين الإماراتي
عبدالحكيم أبو علم

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق فوز مثير علي ضيفه دبا الفجيرة بهدف نظيف في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإماراتي للمحترفين 


سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، حتى نجح نادي الوحدة في خطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة بواسطة كايو كانيدو كوريا لاعب منتخب الإمارات صاحب الأصول البرازيلية.


الفوز رفع رصيد الوحدة إلى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف العين المتصدر وثلاث نقاط خلف شباب الأهلي الوصيف، وتوقف رصيد دبا الفجيرة عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير.


وسجل الوحدة انتصاره الثامن مقابل خمسة تعادلات وهزيمة واحدة.


فيما انفرد العين بشكل مؤقت بصدارة جدول ترتيب الدوري بفوزه المستحق على مضيفه اتحاد كلباء 3 /1 .


انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن تشتعل الإثارة في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل كافة أهداف اللقاء.


افتتح المهاجم التوجولي لابا كودجو فودوه التسجيل للعين في الدقيقة 47، ثم ضاعف المغربي سفيان رحيمي النتيجة في الدقيقة 64.


ورغم محاولة اتحاد كلباء العودة للمباراة بهدف تقليص الفارق الذي سجله أحمد نور الله في الدقيقة 70، لكن الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس حسم الأمور للعين بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 88.

فريق العين بطولة الدوري الإماراتي كرة القدم الاهلي الوحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

وزير الموارد المائية والري

وزير الري : ملتزمون بالعمل بشكل وثيق مع السنغال لخدمة قضايا المياه بأفريقيا

جامعة القاهرة

انطلاق ماراثون امتحانات التعليم المدمج بجامعة القاهرة وسط إجراءات تنظيمية منضبطة

جانب من الفاعليات

جامعة العاصمة تطلق رابطة خريجي الوافدين

بالصور

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد