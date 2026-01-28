قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

دبي تعتزم توسيع مركزها المالي بمشروعات بقيمة 27 مليار دولار

وكالات

تخطط دبي لتنفيذ مشروعات تتجاوز قيمتها 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لتوسيع مركزها المالي، في وقت يدفع تدفق الشركات الأجنبية نسب الإشغال إلى حدودها القصوى لتواجه شركات عالمية صعوبة في العثور على مساحات مكتبية.

مركز دبي المالي العالمي سيبدأ أعمال البناء في منطقة إضافية على الجانب المقابل لموقعه الأصلي الذي افتُتح لأول مرة في 2004. وسيضيف التوسع ،الذي سيحمل اسم "حي مركز دبي المالي العالمي–زعبيل"، مساحة قدرها 17.7 مليون قدم مربع إلى المجمّع القائم على مساحة 110 هكتارات (11.8 مليون قدم مربع). ومن المقرر استكمال المراحل الست المقبلة بحلول 2040، وفق عرض تقديمي اطّلعت عليه بلومبرغ نيوز.

طلب متزايد

يعكس التوسع الصعود الحاد لمركز مالي تأسس في بدايته بـ19 شركة و75 موظفاً فقط. وفي النصف الأول من العام الماضي، كان المركز موطناً لأكثر من 7700 شركة. وقفز عدد العاملين فيه بنسبة 9% إلى نحو 48 ألف شخص خلال تلك الفترة، ما دفع الجهة المشغلة إلى البحث عن سبل لتلبية الطلب.

دبي الشركات الأجنبية شركات عالمية مركز دبي المالي مركز دبي

