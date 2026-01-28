الطفولة والأمومة ينفذ ورشة عمل لبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال بالسويس

نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة تدريبية لبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بمحافظة السويس، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم وتنمية الطفولة المبكرة ورفع كفاءة الكوادر العاملة مع الأطفال.

وهدفت الورشة التدريبية إلى بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والتدريب على دليل الكفاءات للمتعاملين مع الأطفال من الولادة وحتى سن 6 سنوات، بمشاركة ممثلي الجهات الشريكة من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة، وممثلي وحدات حماية الطفل العامة.

في هذا السياق، أوضحت هند العنتبلي، مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة، أن ورشة العمل هدفت إلى تعزيز مهارات وقدرات الكوادر العاملة مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءتهم المهنية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تراعي الجوانب الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية والثقافية للطفل، وذلك وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، من بينها مفهوم الكفاءات الأساسية للمتعاملين مع الأطفال، وخصائص النمو في مرحلة الطفولة المبكرة، وأساليب التعامل الإيجابي مع الأطفال، فضلًا عن التأكيد على أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنشئة سليمة وآمنة للأطفال منذ الميلاد وحتى سن السادسة.