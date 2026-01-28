قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة عمال بوصلة أبو سلطان بالإسماعيلية
أخبار البلد

الطفولة والأمومة ينفذ ورشة عمل لبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال بالسويس

الطفولة والأمومة ينفذ ورشة عمل لبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال بمحافظة السويس
الطفولة والأمومة ينفذ ورشة عمل لبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال بمحافظة السويس
أمل مجدى

نفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة تدريبية لبناء قدرات المتعاملين مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة بمحافظة السويس، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم وتنمية الطفولة المبكرة ورفع كفاءة الكوادر العاملة مع الأطفال.

وهدفت الورشة التدريبية إلى بناء قدرات المتعاملين مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والتدريب على دليل الكفاءات للمتعاملين مع الأطفال من الولادة وحتى سن 6 سنوات، بمشاركة ممثلي الجهات الشريكة من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة، وممثلي وحدات حماية الطفل العامة.

في هذا السياق، أوضحت هند العنتبلي، مدير برنامج تنمية الطفولة المبكرة، أن ورشة العمل هدفت  إلى تعزيز مهارات وقدرات الكوادر العاملة مع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، ورفع كفاءتهم المهنية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تراعي الجوانب الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية والثقافية للطفل، وذلك وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المهمة، من بينها مفهوم الكفاءات الأساسية للمتعاملين مع الأطفال، وخصائص النمو في مرحلة الطفولة المبكرة، وأساليب التعامل الإيجابي مع الأطفال، فضلًا عن التأكيد على أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنشئة سليمة وآمنة للأطفال منذ الميلاد وحتى سن السادسة.

الطفولة والأمومة المجلس القومى للطفولة والأمومة الطفولة المبكرة القومى للطفولة والأمومة ورش عمل

