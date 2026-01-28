ثروت سويلم: قلقان على الأندية الجماهيرية .. ولن نلغي الهبوط مرة أخرى بسبب أي ناد

أكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه من المستحيل إلغاء الهبوط مرة أخرى هذا الموسم.

وقال سويلم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: من المستحيل إلغاء الهبوط مرة أخرى في الدوري الممتاز وهناك أزمة واضحة للأندية الجماهيرية ولكن هنعمل اي للأندية الجماهيرية.



واضاف: نشعر بالقلق من هبوط نادي جماهيري كل موسم واتمنى ان يستفيق الاسماعيلي والاتحاد السكندري وجميع الأندية الجماهيرية.



وتابع؛ من المستحيل ان نقوم بإلغاء الهبوط مرة أخرى وهذا الأمر لن يكون هناك تفكير مطلق.

وواصل: جميع الأندية بالإجماع وافقت في الموسم الماضي على عدم إلغاء الهبوط هذا الموسم .

الدوري المصري من أقوى الدوريات العربية والأفريقية.