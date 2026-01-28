قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
أخبار البلد

مكون محلي 78%.. شراكة مصرية سويسرية لتعزيز شعار بكل فخر صنع في مصر

جلسة نقابة في المنتدى الاقتصادي المصري-السويسري
جلسة نقابة في المنتدى الاقتصادي المصري-السويسري
وفاء نور الدين

شهدت أروقة المنتدى الاقتصادي المصري- السويسري 2026 خطوة استراتيجية جديدة نحو تعميق التصنيع الوطني، وكُشف النقاب عن شراكة موسعة تهدف إلى تعزيز شعار «بكل فخر صُنع في مصر» من خلال رفع نسبة المكون المحلي في الصناعات المتقدمة إلى 78%.

سلط المنتدى الاقتصادي المصري–السويسري 2026، الضوء على قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر وسويسرا، المدعومة بمحفظة مساعدات إنمائية ثنائية تتجاوز 70 مليون دولار أمريكي في صورة منح، تُوجَّه لتمويل مشروعات متنوعة تدعم أولويات التنمية المستدامة المشتركة، وتوفر بيئة مواتية لازدهار الابتكار السويسري داخل السوق المصرية.

وجدّدت شركة ABB مصر التزامها الاستراتيجي بدعم التحول الصناعي المستدام في مصر، خلال مشاركتها في المنتدى بواسطة سفارة سويسرا في مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) والغرفة التجارية السويسرية في مصر (SwissCham)، ليشكّل منصة رفيعة المستوى للحوار بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة الشركة إنه "انطلاقًا من شعار شركة ABB ، ”Engineered to Outrun"، نلتزم بتمكين شركائنا من تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة الصناعية ومواكبة المتغيرات المتسارعة. نحن جزء أصيل من النسيج الاقتصادي المصري؛ فبخبرة تمتد لأكثر من 100 عام، وفريق يضم نحو 1,300 موظف مباشر، نعمل على دعم بناء قطاع صناعي مرن ومحايد كربونيًا، يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري."

وخلال جلسة نقاشية متخصصة تناولت دور الابتكار السويسري في تطوير المشهد الصناعي المصري، استعرض حماد رؤيته حول دور توطين التكنولوجيا كمحرك أساسي للنمو الوطني. وأكدت الجلسة أن مجالات أعمال الشركة الأساسية في الكهرباء والأتمتة والحركة صُممت لدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مركز إقليمي تنافسي للصناعة والطاقة.

كما تواصل الشركة التزامها ببناء قطاع صناعي أكثر كفاءة وأقل انبعاثًا، من خلال حلول متقدمة تساعد الصناعات المحلية على خفض بصمتها الكربونية، وتعظيم الإنتاجية التشغيلية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يدعم هدف مصر للوصول إلى مزيج طاقة متجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.

ومن خلال مبادرات استراتيجية وتركيز مستمر على نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية، تم رفع نسبة المكون المحلي إلى 78%، بما يعزز سلاسل الإمداد والصناعات المغذية ويرفع القدرة التنافسية عالميًا لمنتجات «بكل فخر صُنع في مصر».

المنتدى الاقتصادي المصري السويسري بكل فخر صُنع في مصر الهيئة العامة للاستثمار طاقة متجددة

