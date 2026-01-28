مكون محلي 78%.. شراكة مصرية سويسرية لتعزيز شعار بكل فخر صنع في مصر

شهدت أروقة المنتدى الاقتصادي المصري- السويسري 2026 خطوة استراتيجية جديدة نحو تعميق التصنيع الوطني، وكُشف النقاب عن شراكة موسعة تهدف إلى تعزيز شعار «بكل فخر صُنع في مصر» من خلال رفع نسبة المكون المحلي في الصناعات المتقدمة إلى 78%.

سلط المنتدى الاقتصادي المصري–السويسري 2026، الضوء على قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر وسويسرا، المدعومة بمحفظة مساعدات إنمائية ثنائية تتجاوز 70 مليون دولار أمريكي في صورة منح، تُوجَّه لتمويل مشروعات متنوعة تدعم أولويات التنمية المستدامة المشتركة، وتوفر بيئة مواتية لازدهار الابتكار السويسري داخل السوق المصرية.

وجدّدت شركة ABB مصر التزامها الاستراتيجي بدعم التحول الصناعي المستدام في مصر، خلال مشاركتها في المنتدى بواسطة سفارة سويسرا في مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) والغرفة التجارية السويسرية في مصر (SwissCham)، ليشكّل منصة رفيعة المستوى للحوار بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وقال أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة الشركة إنه "انطلاقًا من شعار شركة ABB ، ”Engineered to Outrun"، نلتزم بتمكين شركائنا من تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة الصناعية ومواكبة المتغيرات المتسارعة. نحن جزء أصيل من النسيج الاقتصادي المصري؛ فبخبرة تمتد لأكثر من 100 عام، وفريق يضم نحو 1,300 موظف مباشر، نعمل على دعم بناء قطاع صناعي مرن ومحايد كربونيًا، يحقق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري."



وخلال جلسة نقاشية متخصصة تناولت دور الابتكار السويسري في تطوير المشهد الصناعي المصري، استعرض حماد رؤيته حول دور توطين التكنولوجيا كمحرك أساسي للنمو الوطني. وأكدت الجلسة أن مجالات أعمال الشركة الأساسية في الكهرباء والأتمتة والحركة صُممت لدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مركز إقليمي تنافسي للصناعة والطاقة.

كما تواصل الشركة التزامها ببناء قطاع صناعي أكثر كفاءة وأقل انبعاثًا، من خلال حلول متقدمة تساعد الصناعات المحلية على خفض بصمتها الكربونية، وتعظيم الإنتاجية التشغيلية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يدعم هدف مصر للوصول إلى مزيج طاقة متجددة بنسبة 42% بحلول عام 2030.

ومن خلال مبادرات استراتيجية وتركيز مستمر على نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية، تم رفع نسبة المكون المحلي إلى 78%، بما يعزز سلاسل الإمداد والصناعات المغذية ويرفع القدرة التنافسية عالميًا لمنتجات «بكل فخر صُنع في مصر».