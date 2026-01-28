مجلس أمناء لجنة مصر للأفلام يعقد أولى اجتماعاته برئاسة رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي

عقد مجلس أمناء "لجنة مصر للأفلام" إجتماعه الأول برئاسة عبدالفتاح الجبالي ، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية، في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 4330 لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية.

في مستهل الاجتماع ، إستعرض الجبالي قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص ، بتولي لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي ،إجراء كافة التنسيقات اللازمة للحصول علي موافقات الجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي داخل جمهورية مصر العربية ، بإعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك ، وما تضمنه القرار بوضع الأطر الأساسية والإستراتيجية العامة لأعمال التصوير الأجنبي في مصر ، تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ، وتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع وافق المجلس علي تشكيل لجنة تنفيذية ، تتولي القيام بكافة الأعمال التنفيذية والتنسيقية المتصلة ، بأعمال التصوير الأجنبي.

وأكد مجلس الأمناء علي الدور المحوري الذي تقوم به لجنة مصر للأفلام ، لجذب شركات الإنتاج العالمية لتصوير الأعمال السينمائية داخل جمهورية مصر العربية ، من خلال تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللوجستية وإستخراج التصاريح اللازمة لوفود هذه الشركات ، وفقا لنظام الشباك الواحد الذي يتيح تنفيذ ، كافة الإجراءات دون أي معوقات أو صعوبات ، وذلك من خلال وضع أطر للتعاون الثنائي مع كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بأعمال التصوير الأجنبي.

وفي ختام الاجتماع ، وجه المجلس بتضافر كافة الجهود التي من شأنها قيام اللجنة بتحقيق مهامها علي أكمل وجه وذلك ، بوضع أطر التعاون بين مختلف الوزارات ، والجهات المعنية المشاركين بالمجلس لإنجاح جهود الدولة في جذب الإستثمارات في مشاريع الإنتاج السينمائي الأجنبي ، ووضع مصر علي خريطة السينما العالمية ، كأحد أهم مواقع التصوير العالمية بما تحظي به من مقاصد سياحية ، ومعالم أثرية تنفرد بها كواحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية.