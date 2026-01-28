الخارجية الأوكرانية تستدعي السفير المجري بسبب تصريحات بودابست المعادية لكييف

استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، السفير المجري لدى كييف، أنتال هايزر، وقدمت احتجاجًا شديدًا على التصريحات التي أدلت بها المجر بشأن تدخل أوكرانيا المزعوم في الانتخابات البرلمانية المجرية.

ودعت الخارجية الأوكرانية الجانب المجري إلى وقف الخطاب العدائي ضد أوكرانيا لتجنب العواقب السلبية على العلاقات بين البلدين الجارين، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

وشددت الوزارة أيضًا على أن أوكرانيا لا تزال مستعدة لتطوير تعاون بناء مع المجر، مكررةً تأكيدها على ضرورة رفع الحظر عن مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، مما يخدم مصالح البلدين والأقلية المجرية في أوكرانيا.

وأصدر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أمس الثلاثاء، تعليمات باستدعاء السفير الأوكراني لدى المجر ، فيدير شاندور، بسبب تهديدات مزعومة للانتخابات البرلمانية المجرية.

وأعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيا مؤخرًا أن بلاده ستنهي سياستها الدبلوماسية المتمثلة في "عدم الانخراط" مع المجر، وتعتزم الرد بشكل حاسم ومتناسب على الإجراءات غير الودية والخطاب المعادي لأوكرانيا.