شاهيناز تكشف لأول مرة أسرار أغنية الليلة شهيصة في ندوة صدى البلد (فيديو)

كشفت الفنانة شاهيناز، لأول مرة، كواليس وأسرار أغنيتها الجديدة «الليلة شهيصة»، وذلك خلال ندوة خاصة أقامها موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدثت عن تفاصيل العمل ورسائله الإيجابية.

وأكدت شاهيناز أن أغنية الليلة شهيصة تحمل دعوة صريحة للتفاؤل والفرحة ونشر الطاقة الإيجابية، مشيرة إلى أنها اختارت أن تكون أول أغنية يتم طرحها من ألبومها الجديد «عايشة مع» لما تحمله من إحساس مختلف وروح مبهجة. وأضافت أن الأغنية تعبر عن مرحلة جديدة في مشوارها الفني، وتعكس حالتها النفسية الحالية، موضحة أن الألبوم يضم 5 أغنيات متنوعة من حيث الكلمات والألحان و هناك العديد من المفاجآت في الالبوم خلال الفترة المقبلة من خلال باقي اغاني الالبوم

اختتمت شاهيناز حديثها بالتأكيد على حرصها الدائم على تقديم أعمال صادقة تلامس مشاعر الجمهور وتمنحه مساحة من الفرح والأمل.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها .. أغنية "الليله شهيصة" من كلمات أيمن الشحات، وألحان وتوزيع آدم حسين،إخراج ميدو بارون مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. يذكر أن أحدث أعمال شاهيناز أغنية سوا، وأغنية ماما، وأغنية حباني، وأغنية علي المكشوف تتر مسلسل بنات همام، وأغنية برد يناير، أغنية الجواز، علمني الشقاوه، كده فل، مصرية، ،دندنة،قلبي بيدلع، لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان.

