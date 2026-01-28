بعثة تقصي حقائق إفريقية تزور تشاد للوقوف على أوضاع حقوق النازحين السودانيين

أجرت بعثة تقصّي الحقائق المشتركة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في السودان، التابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، زيارة ميدانية إلى جمهورية تشاد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري، للاطلاع على أوضاع اللاجئين السودانيين.

وتهدف البعثة إلى التحقيق في ادعاءات بوقوع انتهاكات جسيمة وواسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي نتيجة النزاع المسلح المستمر في السودان، وذلك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وبتكليف من مجلس السلم والأمن الإفريقي.

وضم الوفد عدداً من مفوضي اللجنة الإفريقية وخبراء حقوق الإنسان، حيث عقدوا لقاءات مع كبار المسؤولين التشاديين، وممثلي منظمات إنسانية دولية، من بينها مفوضية اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي وأوتشا واليونيسف.

وزارت البعثة موقع أدري ومعسكري ميتشي وأبوتينج لجمع شهادات اللاجئين السودانيين، إضافة إلى مركز رعاية ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، للاطلاع على أوضاع النساء المتضررات من النزاع.

وأكدت البعثة أنها جمعت معلومات ستُستكمل بها تقاريرها السابقة، على أن تُرفع النتائج والتوصيات إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي بعد اعتمادها رسمياً.

وأعرب الوفد عن شكره لحكومة تشاد على تسهيل المهمة واستقبال اللاجئين السودانيين، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهود السلطات التشادية في الاستجابة للأزمة الإنسانية.