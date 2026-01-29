الفضة تسجل مستوى قياسي جديد في المعاملات الفورية

سجلت الفضة، مستوى قياسيا جديدا في المعاملات الفورية عند 120 دولارا للأوقية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك طلبا كبيرا على الذهب والفضة على المستوى المحلي والعالمي، خاصة مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن المعدن الأصفر هو الملاذ الآمن، والطلب عليه يتفوق على شراء الدولار عالميا، مضيفا: لازم الأسر تتعاون في الزواج .. الشباب مش معاها تجيب ذهب بـ 70 أو 100 أو 200 ألف جنيه.







