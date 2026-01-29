انطلاق فعاليات المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل

انطلقت قبل قليل فعاليات المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، والذي يُعقد تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، ويستهدف دعم وتعزيز مستقبل التعاون المشترك بين عمال النقل بدول حوض النيل.

ويُنظم المنتدىَ المؤتمرُ الذي تعقده النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، وأمين عام اتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، تحت عنوان: "دعم مستقبل التعاون بين عمال النقل لدول حوض النيل"، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ويناقش المنتدى عددًا من القضايا والموضوعات المرتبطة بأوضاع عمال النقل في دول حوض النيل، في مقدمتها سبل تطوير أطر التعاون المشترك، وتعديل الدستور واللائحة التنفيذية للاتحاد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث آليات التعاون في مجالات التدريب والتثقيف ورفع كفاءة العمالة.

ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من ممثلي عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب منظمات عربية ودولية واتحادات عمالية عالمية، فضلًا عن حضور ممثلين عن عدد من الوزارات والسفارات المعنية، ومحافظ القاهرة، ونخبة من أعضاء مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات العمالية.