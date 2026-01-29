قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
شركة طيران لوفتهانزا الألمانية تلغي رحلاتها الليلية إلى تل أبيب
انطلاق فعاليات المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل

توافد الضيوف لمقر انعقاد المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل
توافد الضيوف لمقر انعقاد المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل
الديب أبوعلي

انطلقت قبل قليل فعاليات المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، والذي يُعقد تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، ويستهدف دعم وتعزيز مستقبل التعاون المشترك بين عمال النقل بدول حوض النيل.

ويُنظم المنتدىَ المؤتمرُ الذي تعقده النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، وأمين عام اتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، تحت عنوان: "دعم مستقبل التعاون بين عمال النقل لدول حوض النيل"، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

ويناقش المنتدى عددًا من القضايا والموضوعات المرتبطة بأوضاع عمال النقل في دول حوض النيل، في مقدمتها سبل تطوير أطر التعاون المشترك، وتعديل الدستور واللائحة التنفيذية للاتحاد بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث آليات التعاون في مجالات التدريب والتثقيف ورفع كفاءة العمالة.

ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من ممثلي عدد من الدول الأفريقية، إلى جانب منظمات عربية ودولية واتحادات عمالية عالمية، فضلًا عن حضور ممثلين عن عدد من الوزارات والسفارات المعنية، ومحافظ القاهرة، ونخبة من أعضاء مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من رؤساء النقابات العمالية.

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

