الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الدوكار: العلاقات المصرية مع دول حوض النيل تاريخية وتحظى بدعم القيادة السياسية

أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري
أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري
الديب أبوعلي

انطلقت أعمال المنتدى الرابع لاتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسئولين وممثلي المنظمات الدولية وسفراء الدول، وبحضور قيادات الحركة النقابية العمالية من مصر ودول حوض النيل.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، رحّب علي أحمد علي، الشهير بأشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري وأمين عام اتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، بالحضور، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون المشترك بين عمال النقل البري بدول الحوض، وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة وحماية حقوق العمال.

وهنّأ الدوكار الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ورجال الشرطة، بمناسبة عيد الشرطة، مشيدًا بتضحياتهم ودورهم الوطني في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة.

وقال إن عمال دول حوض النيل تجمعهم وحدة الجغرافيا والمصير، مؤكدًا أن النيل يمثل رابطًا تاريخيًا وإنسانيًا مشتركًا بين شعوب المنطقة، وإن التنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي بين دول الحوض يُعد مصدر قوة يجب البناء عليه لتعزيز التكامل والتعاون.

وأكد أمين عام اتحاد نقابات النقل البري لدول حوض النيل، أن العلاقات المصرية الأفريقية، لا سيما مع دول حوض النيل، علاقات تاريخية ممتدة، تحظى بدعم واهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية، لما تمثله من أهمية استراتيجية لمصر وشعوب المنطقة.

وأوضح أن المنتدى يهدف إلى إعادة تفعيل دور الاتحاد، ووضع رؤية موحدة لحماية مصالح العمال، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين النقابات، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لعمال النقل البري بدول حوض النيل.

وفي ختام كلمته، شدد الدوكار على أهمية التعاون الجاد والبنّاء بين دول حوض النيل، في إطار مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون الإضرار بأي طرف، متمنيًا للمشاركين طيب الإقامة وخروج المنتدى بتوصيات عملية تخدم عمال وشعوب دول الحوض.

