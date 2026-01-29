بعد القبض على السائق.. طرق التعامل مع المتحرش في الشارع أو العمل

أعاد القبض على سائق متهم بالتحرش الجدل من جديد حول كيفية حماية النفس والتصرف الصحيح عند التعرض لمواقف مشابهة، سواء في الشارع أو مكان العمل، خاصة أن الصمت أو التردد أحيانًا يشجع المتحرش على التمادي.



وفيما يلي دليل عملي للتعامل مع التحرش بوعي وقوة:



في الشارع أو المواصلات ارفضي بوضوح: كلمة حاسمة مثل «عيب» أو «ابعد» بصوت مسموع قد تربك المتحرش وتلفت الانتباه.



لا تلتزمي الصمت: الصراخ أو الاستغاثة يضع المتحرش تحت ضغط المجتمع.



تحركي نحو مكان آمن: اقتربي من تجمعات الناس أو المحلات.

احفظي التفاصيل: الشكل، الملابس، رقم السيارة، المكان والتوقيت.

اطلبي المساعدة فورًا: من المارة أو الأمن إن وجد.

حرري محضرًا: القانون يجرم التحرش، والبلاغ حقك الكامل.



ثانيًا: في مكان العمل وثقي كل شيء:

احتفظي برسائل، تسجيلات، أو شهود إن أمكن.



ارفضي بسلوك رسمي: رد واضح دون تردد، ويفضل أمام زملاء.



أبلغي الإدارة أو الموارد البشرية: وفق سياسة المؤسسة.



لا تتحملي الذنب: التحرش جريمة، وليس له أي مبرر.



استشيري مختصًا قانونيًا: لمعرفة حقوقك وخطواتك الصحيحة.



ثالثًا: دعم نفسي وقانوني



تحدثي مع شخص موثوق: الدعم النفسي مهم بعد أي تجربة تحرش.



تابعي الإجراءات: عدم التراجع عن البلاغ يساهم في حماية غيرك.

اعملي على استعادة الأمان: لا تسمحي للتجربة أن تعزلك أو تخيفك.