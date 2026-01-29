القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: انخفاض معدلات الجريمة في مصر وزيادة نسب الأمن

أكد سامح المحمدي رئيس شعبة بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن المؤسسات الدولية في تقاريرها الخاصة بالأمان ومعدلات الجريمة تعتمد على مؤشرات عدة.

وقال سامح المحمدي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" خلال الـ 10 سنوات الماضية هناك انخفاض كبير في معدلات الجريمة وشعور المواطن المصري بالأمن في الشارع".



وابع سامح المحمدي :" الدولة نفذت استراتيجية متكاملة على المستوى الأمني والتنموي والتشريعي لخفض معدلات الجريمة وتحقيق الأمان في الشوارع ".



واكمل سامح المحمدي:" المؤسسات الأمنية تواصل عملها وتنفذ ضربات استباقية من اجل منع حدوث الجرائم قبل حدوثها ".

ولفت سامح المحمدي:" السياسات الأمنية تعتمد على العنصر البشري والتقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي في مجال التنبؤ بارتكاب الجرائم ".

