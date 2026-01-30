الصداع من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشارا بين الأشخاص، هناك نوعان رئيسيان من الصداع: الأولي والثانوي. مع النوع الأساسي، الصداع هو المشكلة الرئيسية وليس له سبب محدد. يحدث الصداع الثانوي بسبب الألم أو الالتهاب بسبب حالة أخرى.

يشمل الصداع الأساسي الشائع صداع التوتر والصداع النصفي والصداع العنقودي. الصداع المرتبط بالعدوى أو مشاكل الأوعية الدموية أو الإصابة هي صداع ثانوي شائع. يعتبر الصداع الناجم عن اضطرابات الصحة العقلية أيضا صداعا ثانويا.

سبب الصداع وفقا لمكان الإصابة

صداع في الجانب الأيمن أو الأيسر من رأسك

قد تسبب بعض أنواع الصداع الألم في الغالب أو فقط على جانب واحد. يمكن أن تؤثر إما على الجانب الأيسر أو الأيمن من رأسك. تشمل:

صداع نصفي. هذا يسبب ألما خفقان قد تشعر به في الغالب على جانب واحد. يعاني أكثر من 1 من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة من الصداع النصفي. ليس من الواضح ما الذي يسببهم. لكن العديد من الأشياء يمكن أن تؤدي إليها، بما في ذلك الهرمونات أو تغيرات الطقس أو قلة النوم أو الإجهاد. يمكن أن يستمر الصداع النصفي في أي مكان من أقل من ساعة إلى عدة أيام.

الصداع العنقودي. هذا صداع نادر ولكنه مؤلم للغاية وثاقب يبدأ فجأة وغالبا ما يؤثر على جانب واحد من رأسك. ستشعر به عادة في عينك أو حولها. يمكن أن يسبب أيضا تورم الوجه أو التعرق أو انسداد الأنف أو تدلي العينين أو الدموع على نفس الجانب مثل الألم.

صداع في الجزء الخلفي من رأسك

صداع عنق الرحم. قد تشعر بهذا النوع الثانوي في الجزء الخلفي من رأسك أو على جانب واحد. لكنه ينشأ من عمودك الفقري أو رقبتك. يحدث بسبب مشاكل في العمود الفقري مثل الأورام والكسور والالتهابات والتهاب المفاصل الروماتويدي.

الألم العصبي القذالي. في هذه الحالة طويلة الأمد، يتم قرص الأعصاب القذالية التي تمر من خلف أذنيك فوق فروة الرأس والتهاب. يمكن أن يسبب هذا ألما خفقان أو هزازا في منطقة الرقبة العلوية، خلف أذنيك، ومؤخرة رأسك. يشبه الألم الألم الذي يعاني منه الصداع النصفي.

انظر لماذا تشعر بالألم في الجزء الخلفي من رأسك.

صداع في مقدمة رأسك

صداع الجيوب الأنفية. عندما تصاب الجيوب الأنفية بسبب الحساسية أو البكتيريا أو الفيروسات، قد تشعر بالألم والضغط حول جبينك وعظام الخد والأنف. إذا انحنت إلى الأمام، فقد يزداد الألم سوءا. يختفي عندما تزول العدوى.

صداع الآيس كريم. يعرف أيضا باسم "تجميد الدماغ"، يحدث هذا عندما تأكل شيئا باردا جدا مثل الآيس كريم. يؤدي تناول أو شرب الأشياء الباردة إلى انقباض الأوعية الدموية في فمك، مما يسبب ألما حادا ومفاجئا حول جبهتك ومعابدك. يستمر لبضع دقائق فقط.

صداع العين. يحدث هذا عادة بعد قضاء وقت طويل في القيام بشيء يتضمن عينيك، مثل القراءة أو استخدام الكمبيوتر أو الخياطة. من المحتمل أن يكون لديك عدم راحة في العين إلى جانب صداع خفيف إلى حد ما. يحدث ذلك بسبب مشاكل في التركيز والمحاذاة، لذا قم بإجراء فحص للعين إذا حدث هذا لك.

التهاب الشريان الصدغي. يحدث هذا عندما تصبح الأوعية الدموية حول معابدك التي تزود الدم من القلب إلى فروة الرأس ملتهبة. يمكن أن يسبب ألما مستمرا وخفقان على جانب واحد أو كلا الجانبين من جبينك. تشمل الأعراض الأخرى رقة فروة الرأس ومشاكل الرؤية وآلام الفك والحمى والتعب وفقدان الوزن وآلام العضلات. عادة ما يؤثر على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

الصداع في جميع أنحاء رأسك

صداع التوتر. هذا هو النوع الأكثر شيوعا من الصداع. يشعر معظم الناس بالألم الممل والضغط مثل شريط ضيق حول الرأس. يمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى خطير. الأسباب الشائعة هي الإجهاد أو التعب أو آلام عضلات الكتف أو الرقبة أو آلام الفك. ثلاثة من كل أربعة بالغين يحصلون على هذا النوع، وبعضهم في كثير من الأحيان ثلاث إلى أربع مرات في الأسبوع. عادة، يستمر في أي مكان من 20 دقيقة إلى ساعتين.

صداع المجهود. تحصل على هذا النوع بعد فترة وجيزة من القيام بنشاط بدني مثل الجري أو رفع الأثقال أو ممارسة الجنس. قد تلاحظ ألما خفقان على جانبي رأسك. عادة ما يكون قصير الأجل. يجب أن تخفف أدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية من الألم.

صداع الرعد. هذا صداع مفاجئ وشديد يضربك مثل الرعد. عادة ما يستمر حوالي دقيقة فقط. إنه أمر نادر الحدوث وغالبا ما يكون علامة تحذيرية على شيء خطير مثل نزيف الدماغ بسبب انفجار الأوعية الدموية أو الورم. احصل على العناية الطبية على الفور إذا حدث هذا لك.

ورم في المخ. هذا سبب نادر للصداع. إذا كان الصداع ناتجا عن ورم، فمن المحتمل أن يكون لديك أعراض أخرى مثل الارتباك ومشاكل التوازن ومشاكل النطق والخدر على جانب واحد من جسمك. إذا كنت غالبا ما تعاني من صداع شديد ويزداد سوءا في كل مرة، فأخبر طبيبك.

صداع في أعلى رأسك

يشعر بعض الناس بصداع التوتر أو الصداع النصفي أو الألم العصبي القذالي في أعلى رؤوسهم.

ألم في الرأس والرقبة

الصداع العنقي المنشأ الألم العصبي القذالي. قد يسبب ألما في كل من رأسك وعنقك.

التهاب السحايا. عندما تلتهب الأغشية الرقيقة التي تغطي دماغك والحبل الشوكي بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، يطلق عليه التهاب السحايا. يسبب صداعا شديدا وحمى وتصلبا في الرقبة. الانحناء إلى الأمام عادة ما يزيد الألم سوءا. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى النعاس أو الارتباك. احصل على الرعاية الطبية الطارئة إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابا بالتهاب السحايا.

