قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية
أول تعليق من توروب على أزمة إمام عاشور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مباريات صعبة في الدوري المغربي.. تعرف على أبرزها

فريق حسنية اغادير
فريق حسنية اغادير
عبدالحكيم أبو علم

بعد توقف طويل بسبب استضافة بطولة أمم أفريقيا، يواصل الدوري المغربي منافساته حيث يصل الي الجولة العاشرة بإقامة خمس مباريات وتأجيل الباقي بسبب مشاركات الأندية في بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية .

ويخوض حسنية أغادير أول مباراة له في الدوري بعد توقف استمر لأكثر من شهرين ونصف حيث يستضيف اتحاد يعقوب المنصور المنهزم بميدانه في الجولة الماضية.

وضعية الفريق السوسي في جدول الترتيب لا تترك له أي خيار غير الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر التي يشترك فيها مع ضيفه، مما يجعل من المواجهة صداما تكتيكيا وفنيا بين الطرفين أملا في انتزاع النقاط الثلاث.

وثاني مباريات السبت، التي تجمع النادي المكناسي باتحاد طنجة، تندرج بدورها في سياق البحث عن تصحيح المسار، بعدما عانى الفريقان من تذبذب في النتائج خلال الجولات الماضية بين تعادلات وخسائر.

عوامل تضفي على اللقاء أهمية مضاعفة بالنظر إلى أن حسم النقاط الثلاث قد يُحدث فارقا ملموسا في جدول الترتيب، لا سيما في ظل التقارب الكبير بين أندية أسفل الجدول.

وفي ختام مواجهات السبت، يخوض الدفاع الحسني الجديدي اختبارا صعبا عندما يستضيف المغرب الفاسي، إذ يسعى أصحاب الأرض إلى استثمار الانتصار الثمين المحقق في الجولة الماضية لمواجهة منافس يعيش واحدة من أفضل بداياته في الدوري المغربي منذ عقود.

ويوم الأحد، يستقبل الرجاء الرياضي نهضة الزمامرة في لقاء يطمح من خلاله الفريق الأخضر إلى تحقيق فوزه الخامس هذا الموسم وتدارك تعثره في الجولة السابقة أمام اتحاد تواركة.

تبدو كفة الرجاء مرجحة على الورق بالنظر إلى الأسماء التي عزز بها تركيبته البشرية، مقابل نهضة الزمامرة الذي عانى من نزيف في صفوفه منذ منتصف الموسم الماضي.

أما آخر مواجهات الجولة، فستجمع اتحاد طنجة بالكوكب المراكشي في مباراة تبدو متكافئة ومفتوحة على مختلف الاحتمالات، في ظل التذبذب الذي طبع نتائج الفريقين خلال الجولات السابقة.

وتعد المباراة اختبارا حقيقيا لقدرة الطرفين على تحسين الفعالية الهجومية واستغلال الفرص مبكرا لحسم نقاط المواجهة.

النادي الأهلي كرة القدم بطولة الدور حسنية اغادير دوري ابطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

شوبير

شوبير: إذا لم يحضر إمام عاشور التدريبات اليوم تنتهي مسيرته مع الأهلي

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

ترشيحاتنا

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 53 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

"بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بطولات لا تنسى.. وفضل ليلة النصف من شعبان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026

موعد صلاة الجمعة اليوم 30 يناير 2026

بالصور

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد