توك شو

شاعر لبناني: مصر أم العرب ومعرض الكتاب محور عشقي الأدبي

الشاعر اللبناني شوقي بزيع
الشاعر اللبناني شوقي بزيع
البهى عمرو

قال الشاعر اللبناني شوقي بزيع، إنه منذ قدومه إلى مصر في عام 1982 وحتى هذه اللحظة وهو واقع في حبها، ما يجعله يتردد إليها بين الحين والآخر لحضور معرض الكتاب وندوات الشعر، مؤكدًا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد أحد أهم المعارض العربية.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «صباح جديد» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تمثل حاجة وضرورة لكل العرب، سواء كانوا سعوديين أو لبنانيين أو من الغرب، لكنها تبقى الأم والحاضنة للوطن العربي.

وأشار إلى أن الامتحان الأساسي للإنسان يكمن في القدوم إلى مصر، فعندما تقبله مصر يكون ذلك بمثابة امتلاك جواز سفر، نظرًا لغنى مصر بالفنون والتاريخ، مشيرًا إلى أن كثيرًا من العرب، وخاصة اللبنانيين، برز نجمهم بعد قدومهم إليها.

وأكد بزيع أن لديه تعلقًا كبيرًا بالكتب والمعارض الخاصة بها، موضحًا أنه يقيس عمره ليس بالسنوات، بل بعدد المعارض التي حضرها، لا سيما معرض القاهرة للكتاب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

