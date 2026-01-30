معرض الكتاب 2026.. أكثر من 3 ملايين زائر في أسبوع واحد ونجاح غير مسبوق

سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 أرقامًا غير مسبوقة، حيث تجاوز عدد الزوار الـ3 ملايين شخص خلال أسبوع واحد فقط، فهذا الحدث الثقافي، الذي يعد من أكبر المعارض في العالم العربي، أصبح محط اهتمام دولي هذا العام، بفضل تنوع المشاركات المحلية والدولية.

وأكد الدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على أهمية هذا الحدث قائلا: «هذا المعرض يمثل علامة فارقة في تاريخ الثقافة المصرية والعربية.. نحن نشهد تزايدا كبيرا في الإقبال، حيث وصلنا إلى أكثر من 3 مليون زائر حتى اليوم، مع توقعات بأن يتجاوز الرقم 4 مليون في الأيام القادمة».

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "هذا الصباح"، على شاشة"إكسترا نيوز"، : «هذه الأرقام تظهر أن هناك تحولا كبيرا في كيفية استجابة المجتمع للحدث الثقافي.. لم يكن الأمر مجرد زيارة لمعرض الكتاب، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية للمصريين»

وأشار الدكتور خالد إلى الدور الكبير الذي لعبته الدولة المصرية في دعم المعرض، قائلا: «الرعاية الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية لهذا الحدث الثقافي الكبير تعكس أهمية الثقافة كأولوية قومية.. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك جهود هائلة من وزارة الثقافة وكل قطاعات الدولة، مثل وزارة التعليم ووزارة الشباب ووزارة الداخلية، لضمان نجاح المعرض».

كما أكد على أهمية التنسيق الكبير بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب ولجنة التنظيم، مشيدا بالدور الفاعل للمؤسسات الحكومية في إنجاح هذا الحدث، موضحا: «التعاون بين هذه الأطراف جعل من معرض الكتاب هذا العام حدثا متكاملا يجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم».

ولفت أبو اليلل إلى أنه من أبرز الأسباب التي ساهمت في زيادة الإقبال على المعرض هذا العام، هو التطور الكبير في الخدمات الرقمية، قائلا: «التكنولوجيا الحديثة أسهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الحجز والبحث والدفع الإلكتروني».

فيما يتعلق بالجانب الدولي، أكد أبو الليل أن المعرض هذا العام شهد مشاركات واسعة من دول مختلفة، مما ساهم في جعل معرض الكتاب حدثا عالميا، متابعا: «نلاحظ أن المعرض ليس مقتصرا على الزوار المحليين فقط، بل أصبح مكانا تلتقي فيه الثقافة العالمية.. العديد من الزوار من خارج مصر سواء من الدول العربية أو من دول أخرى يزورون المعرض هذا العام».