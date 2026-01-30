حاتم حيدر: تنظيم معرض الكتاب هذا العام «هائل» وإقبال غير مسبوق من الشباب

أكد الإعلامي والكاتب حاتم حيدر أن الدورة الحالية من معرض الكتاب جاءت بتنظيم متميز ووصفها بأنها «هائلة» على جميع المستويات، مشيرًا إلى وجود سهولة كبيرة في الدخول والتنقل بين القاعات والأجنحة، إلى جانب توافر الإرشادات والمعلومات اللازمة للزوار، ما ساهم في تقديم تجربة ثقافية متكاملة ومريحة للجمهور.

وأضاف حيدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا وغير متوقع من فئة الشباب، موضحًا أن الحضور لم يقتصر على القراء فقط، بل شمل عددًا كبيرًا من الكتاب والمبدعين الشباب الذين حرصوا على توقيع إصداراتهم الأولى داخل أروقة المعرض.

واعتبر "حيدر" هذا المشهد مؤشرًا إيجابيًا يعكس وعي الأجيال الجديدة واهتمامها المتزايد بالثقافة والكتابة.

وأكد الإعلامي والكاتب حاتم حيدر على أن المشهد الثقافي المصري يشهد حالة من الحراك والتجدد بفضل هذا الحضور الشبابي اللافت.