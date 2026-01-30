هيئة الكتاب تكشف حقيقة غلق معرض الكتاب اليوم: محاولة لعرقلة العرس الثقافي

نفت الهيئة المصرية العامة للكتاب، جملةً وتفصيلًا، الأنباء المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول غلق أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الجمعة 30 يناير، بدعوى وجود إصلاحات بالطرق المؤدية إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

أكدت الهيئة أن المعرض سيستقبل زواره في موعده الطبيعي، مشددة على النقاط التالية:

مواعيد الزيارة: تبدأ من الساعة 10 صباحًا وحتى 9 مساءً.

كفاءة العمل: يعمل المركز بكامل طاقته التشغيلية مع فتح جميع المداخل أمام الجمهور.

الفعاليات: استمرار كافة الأنشطة الثقافية والفنية داخل القاعات الست وفق الجدول المعلن مسبقاً.

وأشارت الهيئة إلى أن المعرض يشهد هذا العام طفرة غير مسبوقة وإقبالاً جماهيرياً كثيفاً حطم أرقاماً قياسية منذ انطلاقه، وهو ما يعكس ريادة المعرض ومكانته الإقليمية والدولية.

وأهابت الهيئة بالجمهور ووسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن صفحة الهيئة أو وزارة الثقافة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف عرقلة هذا العرس الثقافي الكبير.