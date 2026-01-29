معرض القاهرة الدولي للكتاب يكسر حاجز 3 ملايين زائر.. فيديو

رصدت قناة "أون" أجواء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، لليوم الثامن على التوالي.

وقالت نسمة الشافعي مراسلة قناة "أون"، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب كسر حاجز 3 ملايين زائر حتى الآن، وهذا الرقم كبير جدا يدل على شغف المصريين للمعرفة.

وذكرت أن محافظة القاهرة، وفرت سبعة خطوط أتوبيسات لنقل الزوار من وإلى المعرض بسعر تذكرة موحد وهو عشرة جنيهات.

ويشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب أنشطة تفاعلية للأطفال الذين وفدوا إلى المعرض من محافظات متعددة وعبروا عن سعادتهم بتواجدهم في المعرض مع أسرهم.