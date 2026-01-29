قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان يقترب .. تفاصيل جديدة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
زيارات لمعرض الكتاب .. التضامن : نولي اهتماما كبيرا بتوفير أنشطة ثقافية واجتماعية للمسنين

علق محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، على قيام الوزارة باصطحاب كبار السن في جولة ثقافية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال شعبان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  القيادة السياسية تدعم الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن ".


وتابع "معرض الكتاب فعالية ثقافية للمسنين وكبار السن والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ".

واكمل محمود شعبان :" الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتوفير أنشطة ثقافية واجتماعية للمسنين وكبار السن ونستهدف دمج المسنين وذوي الهمم مع المجتمع في فعاليات ثقافية مهمة ".


واختتم محمود شعبان :" نسعى لإيصال شعور السلام النفسي والاجتماعي للمسنين وكبار السن "، مضيفا:"  أطلقنا مبادرات كثيرة لدعم المسنين وكبار السن ". 
 

مصطفى شوقى وميرنا وليد
هدى شعراوى
ريهام عبد الغفور
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
