زيارات لمعرض الكتاب .. التضامن : نولي اهتماما كبيرا بتوفير أنشطة ثقافية واجتماعية للمسنين

علق محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، على قيام الوزارة باصطحاب كبار السن في جولة ثقافية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال شعبان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" القيادة السياسية تدعم الفئات الأولى بالرعاية وكبار السن ".



وتابع "معرض الكتاب فعالية ثقافية للمسنين وكبار السن والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية ".

واكمل محمود شعبان :" الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتوفير أنشطة ثقافية واجتماعية للمسنين وكبار السن ونستهدف دمج المسنين وذوي الهمم مع المجتمع في فعاليات ثقافية مهمة ".



واختتم محمود شعبان :" نسعى لإيصال شعور السلام النفسي والاجتماعي للمسنين وكبار السن "، مضيفا:" أطلقنا مبادرات كثيرة لدعم المسنين وكبار السن ".

