شاهد قوة العرائس المتحركة في دعم الصحة النفسية للأطفال .. ورشة للقومي للإعاقة

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الجمعة 30 يناير، ورشة توعوية مخصصة للأسر حول قوة العرائس المتحركة ودورها في دعم الصحة النفسية للأطفال.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المجلس لتقديم أساليب مبتكرة لتعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات، ونشر التوعية حول ما يُعرف بـ الإعاقات الخفية، والتي قد تنشأ نتيجة التعامل الخاطئ مع الأطفال وتؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والفوبيا والاكتئاب وغيرها.

وفي هذا الصدد، قالت دكتورة رانيا الفولي مستشار الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن استخدام العرائس المتحركة له تأثير كبير وواضح في تغيير السلوك المعرفي لدى الأطفال، كما له تأثيره الآمن في تعزيز الصحة النفسية للأطفال، مشيرة إلى ضرورة التوعية للأسر والأمهات، بأهمية اللعب الترفيهي مع الأطفال بالعرائس المتحركة لتخفيف القلق وتعليم الأطفال مواجهة الحياة بطريقة سلسة وسهلة الفهم.

وأكدت د. رانيا الفولي، أن العرائس المتحركة من شأنها تعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال، وتقليل الصراعات الأسرية، وفهم أساليب التعامل معهم من خلال الحكي للقصص واللعب بها، بما يسهم في تكوين بيئة أسرية صحية نفسياً.

وتأتي هذه الورشة لتوفير تجربة تعليمية وتوعوية للأهل تمكنهم من دعم أطفالهم بطريقة فعالة وآمنة، كما تساهم في تمكين الأسر من فهم تأثير اللعب التفاعلي على السلوك النفسي للأطفال، واستخدام العرائس كأداة علاجية وآمنة لتعزيز التوازن النفسي والتواصل الإيجابي داخل الأسرة.