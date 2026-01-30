قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقبال رسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا | صور
هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن
هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع
بالرابط .. خطوات والأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026 اونلاين
السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد
حسام موافي يحذر من استخدام هذه الأدوية بدون روشتة طبية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شاهد قوة العرائس المتحركة في دعم الصحة النفسية للأطفال .. ورشة للقومي للإعاقة

من ورشة قوة العرائس المتحركة ودورها في دعم الأطفال
من ورشة قوة العرائس المتحركة ودورها في دعم الأطفال
الديب أبوعلي

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الجمعة 30 يناير، ورشة توعوية مخصصة للأسر حول قوة العرائس المتحركة ودورها في دعم الصحة النفسية للأطفال.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود المجلس لتقديم أساليب مبتكرة لتعزيز الصحة النفسية لدى الأطفال من سن 3 إلى 7 سنوات، ونشر التوعية حول ما يُعرف بـ الإعاقات الخفية، والتي قد تنشأ نتيجة التعامل الخاطئ مع الأطفال وتؤدي إلى اضطرابات نفسية مثل القلق والفوبيا والاكتئاب وغيرها.

وفي هذا الصدد، قالت دكتورة رانيا الفولي مستشار الطب النفسي للأطفال والمراهقين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن استخدام العرائس المتحركة له تأثير كبير وواضح في تغيير السلوك المعرفي لدى الأطفال، كما له تأثيره الآمن في تعزيز الصحة النفسية للأطفال، مشيرة إلى ضرورة التوعية للأسر والأمهات، بأهمية اللعب الترفيهي مع الأطفال بالعرائس المتحركة لتخفيف القلق وتعليم الأطفال مواجهة الحياة بطريقة سلسة وسهلة الفهم.

وأكدت د. رانيا الفولي، أن العرائس المتحركة من شأنها تعزيز الثقة بالنفس لدى الأطفال، وتقليل الصراعات الأسرية، وفهم أساليب التعامل معهم من خلال الحكي للقصص واللعب بها، بما يسهم في تكوين بيئة أسرية صحية نفسياً.

وتأتي هذه الورشة لتوفير تجربة تعليمية وتوعوية للأهل تمكنهم من دعم أطفالهم بطريقة فعالة وآمنة، كما تساهم في تمكين الأسر من فهم تأثير اللعب التفاعلي على السلوك النفسي للأطفال، واستخدام العرائس كأداة علاجية وآمنة لتعزيز التوازن النفسي والتواصل الإيجابي داخل الأسرة.

القومي لذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة العرائس المتحركة الصحة النفسية للأطفال الإعاقات الخفية الصحة النفسية اضطرابات نفسية الأشخاص ذوي الإعاقة مستشار الطب النفسي للأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

القولون العصبي

ممنوع الاستخدام نهائياً ..سحب 4 تشغيلات لأشهر أدوية القولون العصبي

ترشيحاتنا

معرض

العامة للكتاب : معرض القاهرة علامة فارقة في تاريخ الثقافة المصرية والعربية

قطاع غزة

صور قاتمة من الفضاء .. مخيمات نازحي غزة تظهر بين أكوام من ركام المدن المدمرة

أندراس استفان ديمتر

وزير الثقافة الروماني: 120 عامًا مع العلاقات المصرية أساس متين للتعاون الفكري المستنير

بالصور

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

القهوة تتفوق على الشاي.. فوائد صحية ومزاج أفضل | ما الجديد؟

من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

فيديو

حسام موافي

أنا برئ منهم.. حسام موافي: هناك أشخاص يستغلون اسمي للترويج لأدوية

إمام عاشور

أزمة خلف الكواليس في واقعة هروب إمام عاشور.. تعرف عليها

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد