نبيل معلول بعد الفوز على الكويت بركلات الترجيح: البداية المثالية لمشواري مع القادسية

أعرب التونسي نبيل معلول المدير الفني لفريق القادسية الكويتي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب كأس السوبر الكويتي عقب الفوز على نادي الكويت بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليحصد القادسية اللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وقال معلول في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "سعيد للغاية بتحقيق أول لقب لي مع نادي القادسية، وأهدي هذا التتويج لجماهير النادي الكبيرة التي ساندت الفريق بقوة ومنحت اللاعبين دفعة معنوية استثنائية طوال الفترة الماضية".

وأضاف المدير الفني التونسي: "واجهنا فريقًا كبيرًا بحجم نادي الكويت، والمباراة كانت صعبة ومتكافئة في أغلب فتراتها، لكن شخصية القادسية وروح اللاعبين داخل الملعب كانت حاسمة، خاصة في اللحظات الأخيرة وركلات الترجيح".

وتابع: "أشعر بالفخر بما قدمه اللاعبون من التزام وانضباط فني وتكتيكي، الجميع طبّق التعليمات بدقة عالية، وتعاملنا مع المباراة بعقلية النهائي، وهو ما انعكس على الأداء والنتيجة".

وأشار المدير الفني للقادسية إلى أن هذا اللقب يمثل خطوة مهمة في بداية مشواره مع الفريق، قائلًا: "هذا التتويج يمنحنا دفعة معنوية قوية للغاية قبل الاستحقاقات المقبلة، ويؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، لكننا في الوقت نفسه ندرك أن القادم سيكون أصعب ويحتاج إلى عمل مضاعف".

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "التتويج بلقب السوبر للمرة السابعة في تاريخ القادسية يُعد إنجازًا مهمًا للنادي، ويمثل بداية حقيقية لمشروعنا مع الفريق، وهدفنا في المرحلة المقبلة هو مواصلة المنافسة على كل البطولات وإعادة القادسية إلى مكانته الطبيعية على منصات التتويج".