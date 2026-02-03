قطر وألمانيا تعلنان إطلاق معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة ومختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة

وقع كل من معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة التابع للمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين، وجهاز قطر للاستثمار ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، اتفاقية رائدة لتأسيس مؤسسة جامعية تابعة للمعهد في العاصمة القطرية بهدف تعزيز حضوره العالمي وإثراء برنامجه الأكاديمي بمجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا في كل من برلين والدوحة.

وأشار بيان صادر عن الجهات الموقعة - نقلته وكالة الانباء القطرية "قنا" -إلى سعي معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة في قطر (DEEP Qatar) إلى ربط منظومتي الابتكار في ألمانيا وقطر بصورة استراتيجية، وسيغدو مركزا رئيسيا لنقل التكنولوجيا وحفز ابتكارات التكنولوجيا العميقة ونمو ريادة الأعمال في هذا المجال.

ويرتكز هذا التوسع على الحضور العريق للمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في الدوحة، بما في ذلك برنامجا الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال (EMBA) والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة (EMPA) الذي تقدمه المدرسة بالتعاون مع معهد الدوحة للدراسات العليا منذ عام 2018.

ويهدف المعهد الجديد إلى توظيف الإمكانيات التقنية والعلمية العالية في قطر وتمكين التعاون الدولي. حيث سيستند إلى ثلاث ركائز أساسية تحفز أنشطة ريادة الأعمال القائمة على العلم وهي: مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة (CDL-Doha)، وأكاديمية معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة (DEEP Academy)، ورواد معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة (DEEP Pioneers).

وسيكون مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة الأول من نوعه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا عموما. وستتم إدارته من قبل معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة في قطر بالتعاون مع مختبري الابتكار الإبداعي في برلين وباريس؛ وسيتضمن العديد من مسارات التكنولوجيا العميقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصحة والزراعة والغذاء، حيث سيدعم كل مسار سنويا حوالي 20 مشروعا علميا تحت إشراف مرشدين عالميين بمن فيهم رواد أعمال متسلسلين ومستثمرين وقادة شركات وباحثين. وسيدعم مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة أكثر من 150 مشروعا على مدار ثلاث سنوات بالاستفادة من شبكات الأعمال والتوجيه والمستثمرين في كل من الدوحة وبرلين.

وسيحظى مختبر الابتكار الإبداعي في الدوحة بالتمويل من برنامج الصندوق القابض لجهاز قطر للاستثمار حيث يهدف برنامج الصندوق القابض إلى تطوير منظومة قوية للشركات الناشئة ورأس المال الجريء في قطر، واجتذاب صناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال إلى المنطقة، والمساهمة في سد الفجوة التمويلية الحالية لرواد الأعمال المحليين والإقليميين.

وسيستثمر البرنامج، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في فبراير 2024، أكثر من مليار دولار أمريكي في صناديق رأس المال الجريء الدولية والإقليمية مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. ويتمتع برنامج الصندوق القابض بتفويض استثماري مزدوج لتحقيق أداء مالي جيد وإحداث تأثير تنموي إيجابي في منظومة رأس المال الجريء القطري.

بدورها تعتبر أكاديمية معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة برنامجا تعليميا رياديا مخصصا للباحثين والعلماء من قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموما. وستوفر الأكاديمية تدريبا مكثفا يركز على تنمية المهارات وبناء العقلية الريادية وتعزيز الثقة، بما يمكن المشاركين من تحويل اكتشافاتهم العلمية إلى شركات ناشئة قابلة للنمو والاستدامة.

أما رواد معهد ابتكارات التكنولوجيا العميقة، فيعتبر بمثابة محرك لبناء المشاريع. ويهدف إلى تحديد التقنيات الواعدة، لا سيما في مؤسسات البحوث والتكنولوجيا القطرية، وربطها مع رواد الأعمال المتمرسين لتشكيل فرق أعمال عالية الأداء تحدث تأثيرا عالميا ملموسا. وباعتباره الهيئة الوطنية المسؤولة عن توجيه أجندة قطر للبحث والتطوير والابتكار، يعتبر مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار شريكا رئيسيا في تنفيذ هذه المبادرة، مما يضمن دعم جميع أنشطتها لاستراتيجية الابتكار في الدولة، والأهداف الوطنية طويلة الأجل في تعزيز البحث والتطوير بقيادة القطاع الخاص، ودعم نقل التكنولوجيا، وحفز نمو منظومة الابتكار.

وقد تم تعزيز الالتزام بهذا التعاون خلال زيارة سعادة السيد هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين – وستفاليا إلى قطر، في عام 2025. وبناء على هذا الزخم، تجمع هذه المبادرة بين مؤسسات رائدة مثل جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر، والجامعة التقنية الراينية الفستفالية في آخن، ومركز أبحاث يوليش، إلى جانب جهاز قطر للاستثمار، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين.

