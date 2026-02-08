متحف الغردقة يحتفل بـ أسبوع الوئام العالمي بين الأديان

يحتفل العالم في الأسبوع الأول من فبراير من كل عام بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان الذي اعتمدته الجمعيه العامله للامم المتحده، ليؤكد أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعدين مهمين من الثقافه العالميه للسلام والوئام بين الأديان.

أسبوع الوئام العالمي

ويهدف اسبوع الوئام لتعزيز قيم التعايش السلمى و بناء جسور التفاهم والاحترام المتبادل بين الأديان والمجتمعات المختلفه لنشر السلام وثقافة التسامح الديني لبناء مستقبل ينعم بالسلام والوئام ومبدأ أساسي لتحقيق التنمية وبناء السلام العالمي ويؤكد أيضا علي اهميه هذه المبادرة الدوليه في مواجهة التحديات المشتركة مثل الكراهيه والتمييز والتعصب والعنف.



وفي ذلك السياق احتفل متحف الغردقة، بأسبوع الوئام العالمي ، عبر القاء الضوء على أبرز القطع التي تخص هذا اليوم.



أوضح متحف الغردقة، أن القطعة الآثرية المعبرة عن أسبوع الوئام العالمي، هى صندوق أسطواني الشكل لحفظ التوراه من القطيفه ومصفح بالفضه المزخرفه علي شكل زخارف نباتية بداخله عمود أسطواني تلف عليه صحاف التوراه.



يذكر أن تمتد مساحة المتحف على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.



ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.