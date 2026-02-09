بسنت رضا ابنة هند رستم: مشهد في أبي فوق الشجرة كان سبب رفضها للفيلم

قالت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم، أن امها النجمة هند رستم كانت تعشق الزرع والكلاب وركوب الخيل وكانت تكره الكذب والنفاق ، ومن اصعب لحظات حياتها عندما دخلت تعمل القسطرة في آخر ايام حياتها وكانت توصيني بالاهتمام بابني وأحفادي وأهل البيت وصاحبتها المقربة.

واوضحت خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، أنها حضرت معاها تصوير العديد من الافلام السينمائية ومنها " امراءة علي الهامش وحب في حب " ، وانني لم افكر في خوض تجربة التمثيل ولو فكرت كانت سترفض والدتي هند رستم ، وعندما تركت هند رستم الفن واعتزلت مبكراً ولم تندم علي اتخاذ هذا القرار ولها افلام كانت تحبها وتحب دورها ومنها شفيقة القبطية وافلام الزوج العازب والراهبة.

وتابعت انني معجبة جدا بهند رستم الممثلة واصعب دور لها خلال مسيرتها الفنية "شفيقة القبطية " ، وحسن رضا الزوج والمخرج حسن الامام هو من قدم هند رستم للسينما وبالفعل طلب المخرج حسن الامام الزواج منها ولكنها رفضت بسبب زواجه وايضا هناك اختلاف في بعض الأمور.

وأشارت إلي انها كانت تاخد رأي في بعض الاعمال الفنية التي تعرض عليها ، وذكرت قصة فيلم " ابي فوق الشجرة " ورفضها المشاركة في بطولة الفيلم وكان سبب الرفض مشهد بالفيلم ، وهو اول ظهور لعبد الحليم حافظ في الفيلم وكانت هناك مرأة في المشهد تركز علي جسدها وصورة لعبد الحليم.

وحاول المخرج حسين كمال جاهدا أن تعود الي الفيلم وايضا تحدث النجم والعندليب عبد الحليم حافظ معاها ، ولماذا رفضت وكان متفاجئ وغضب جدا وبسب هذا خاصمها واعتذرت هند رستم ، وبسبب هذا الأمر لم يتحدث عبد الحليم حافظ معاها حتي توفاه الله وقامت نادية لطفي بتجسيد الدور بدلا منها .

واشارت إلي ان هند رستم كانت معشوقة من الجماهير و لم تأخذ التقدير المطلوب من صناع الفن ، مستشهدا بان هناك صناع الافلام في امريكا وهم من اكبر المشاهير في وقتها وكان احدهم يتحدث معاها وقام بتأليف كتاب عن افضل الممثلات في العالم وكان من بينهم هند رستم وصورتها علي الغلاف الخاص بالفيلم.

وكان الفريد هتشكوك المخرج العالمي شهد بعض أدوارها وكان يتمني مشاركتها في عمل فني ولكن لأسباب غير معلنة وايضاً احد الأشخاص اجاب انها غير موجودة ، وهناك ناقدة قالت انني اكذب بشأن هذه الرواية وهذا خطئ ، وان اول ظهور لها كان في فيلم مع ليلي مراد ومشهد اغنية اتمختري واتمايلي يا خيل