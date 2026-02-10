قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس وانخفاض الرؤية
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 10-2-2026
تصفيد الشياطين في رمضان.. الإفتاء توضح معناه وسبب ارتكاب المعاصي
خلال ساعات.. الزمالك يحسم موقف شيكو بانزا من التواجد في معسكر الفريق
فتاة الأتوبيس ترد على الشائعات: معرفش المتهم وأول مرة أعمل محضر تحرش
خالد الغندور يكشف موقف خماسي الزمالك المصاب من مباراة سموحة
مصادر لـ"صدى البلد" : البدوي يحيل عصام الصباحي للتحقيق بعد مشاداته مع ياسر حسان.. وتوقعات بفصله من الوفد
مشي ورايا وحدفني بالطوب.. فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت عن واقعة التحرش
طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية
متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب
5 سيارات زيرو أقل من 700 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ يتابع تصفيات اختيار افضل المواهب الكروية وإدراج معهد تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق الجامعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار يوم الاثنين كان من أهمها:

فى اليوم الختامي لاختبارات «كابيتانو »..
محافظ الوادى الجديد يتابع التصفيات النهائية لاختيار افضل المواهب الكروية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح الاثنين، فعاليات اليوم الختامي لتصفيات الموسم الرابع من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، وذلك بمقر الإستاد الرياضي بالمحافظة، بحضور الدكتور محمود سعد لاعب نادي الزمالك السابق ورئيس اللجنة العليا للبرنامج، والأستاذ على نجاح رئيس مركز الخارجة، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

واطلع المحافظ خلال جولته على مجريات التصفيات النهائية التي أُجريت بمشاركة عدد كبير من المتقدمين بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم تقييم اللاعبين وفق معايير فنية دقيقة لاختيار أفضل 25 لاعبًا ضمن مراحل البرنامج المتقدمة، على أن يتم استضافتهم بمقر أكاديمية كابيتانو مصر خلال أبريل المقبل؛ لمتابعة إجراءات الإعداد والتدريب المكثف، تمهيدًا لتأهيلهم وفتح آفاق التعاقد مع الأندية المصرية.

وفي ختام جولته، اعرب محافظ الوادي الجديد عن تقديره لجهود القائمين على البرنامج ولجان التقييم، موجهًا بدراسة التعاقد مع خبراء مصريين متخصصين في تدريب كرة القدم؛ لعقد دورات تدريبية تستهدف تأهيل مدربي المحافظة، لاسيما بقطاع الناشئين وجميع المراحل السنية.

محافظ الوادي الجديد: إدراج معهد تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق الجامعي العام المقبل

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين وفدًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في زيارة ميدانية استهدفت تفقد ومعاينة المقر المخصص لإنشاء "معهد الوادي الجديد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في التعليم التكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل.

وجرى تفقد كافة مرافق المعهد للوقوف على مدى جاهزيته ومطابقته للمواصفات الفنية والهندسية والتقنية المطلوبة لبدء العملية التعليمية. 

الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال التطوير ورفع الكفاءة


وأكد المحافظ أن اختيار المقر جاء بناءً على دراسات دقيقة لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.
وصرح الزملوط، في بيان صحفي له اليوم الإثنين، عقب الجولة، بأن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في تجهيز الصرح الجديد، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لمقر مديرية التضامن الاجتماعي القديم، والذي جرى اختياره ليكون مقرًا للمعهد.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في ضوء استراتيجية المحافظة لحسن استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة من المنشآت الحكومية القائمة بما يخدم الصالح العام.

وكشف المحافظ عن وجود تنسيق مستمر ومكثف بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على إدراج المعهد رسميًا ضمن منظومة التنسيق الإلكتروني، ليدخل الخدمة فعليًا مع بداية العام الجامعي المقبل 2026/ 2027. 

محافظ الوادي الجديد: إدراج معهد تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق الجامعي العام المقبل

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين وفدًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في زيارة ميدانية استهدفت تفقد ومعاينة المقر المخصص لإنشاء "معهد الوادي الجديد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في التعليم التكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل.

وجرى تفقد كافة مرافق المعهد للوقوف على مدى جاهزيته ومطابقته للمواصفات الفنية والهندسية والتقنية المطلوبة لبدء العملية التعليمية. 

الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال التطوير ورفع الكفاءة


وأكد المحافظ أن اختيار المقر جاء بناءً على دراسات دقيقة لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.

وصرح الزملوط، في بيان صحفي له اليوم الإثنين، عقب الجولة، بأن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في تجهيز الصرح الجديد، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لمقر مديرية التضامن الاجتماعي القديم، والذي جرى اختياره ليكون مقرًا للمعهد.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في ضوء استراتيجية المحافظة لحسن استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة من المنشآت الحكومية القائمة بما يخدم الصالح العام.

وكشف المحافظ عن وجود تنسيق مستمر ومكثف بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على إدراج المعهد رسميًا ضمن منظومة التنسيق الإلكتروني، ليدخل الخدمة فعليًا مع بداية العام الجامعي المقبل 2026/ 2027. 

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

إيران

أستاذ قانون دولي: أي ضربة إسرائيلية لإيران ستشعل حربا إقليمية شاملة بعواقب كارثية

فاروق حسني

فاروق حسني: الثقافة فعل حياة ومقاومة للنسيان.. ذاكرة الأمم وروحها الحية

صورة أرشيفية

طعنها .. القصة الكاملة لتعدي زوج على زوجته في طهطا بسوهاج

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد