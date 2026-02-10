موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ يتابع تصفيات اختيار افضل المواهب الكروية وإدراج معهد تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق الجامعي

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار يوم الاثنين كان من أهمها:

فى اليوم الختامي لاختبارات «كابيتانو »..

محافظ الوادى الجديد يتابع التصفيات النهائية لاختيار افضل المواهب الكروية

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، صباح الاثنين، فعاليات اليوم الختامي لتصفيات الموسم الرابع من برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، وذلك بمقر الإستاد الرياضي بالمحافظة، بحضور الدكتور محمود سعد لاعب نادي الزمالك السابق ورئيس اللجنة العليا للبرنامج، والأستاذ على نجاح رئيس مركز الخارجة، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

واطلع المحافظ خلال جولته على مجريات التصفيات النهائية التي أُجريت بمشاركة عدد كبير من المتقدمين بمختلف مراكز المحافظة، حيث تم تقييم اللاعبين وفق معايير فنية دقيقة لاختيار أفضل 25 لاعبًا ضمن مراحل البرنامج المتقدمة، على أن يتم استضافتهم بمقر أكاديمية كابيتانو مصر خلال أبريل المقبل؛ لمتابعة إجراءات الإعداد والتدريب المكثف، تمهيدًا لتأهيلهم وفتح آفاق التعاقد مع الأندية المصرية.

وفي ختام جولته، اعرب محافظ الوادي الجديد عن تقديره لجهود القائمين على البرنامج ولجان التقييم، موجهًا بدراسة التعاقد مع خبراء مصريين متخصصين في تدريب كرة القدم؛ لعقد دورات تدريبية تستهدف تأهيل مدربي المحافظة، لاسيما بقطاع الناشئين وجميع المراحل السنية.

محافظ الوادي الجديد: إدراج معهد تكنولوجيا المعلومات بالتنسيق الجامعي العام المقبل

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين وفدًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في زيارة ميدانية استهدفت تفقد ومعاينة المقر المخصص لإنشاء "معهد الوادي الجديد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في التعليم التكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل.

وجرى تفقد كافة مرافق المعهد للوقوف على مدى جاهزيته ومطابقته للمواصفات الفنية والهندسية والتقنية المطلوبة لبدء العملية التعليمية.

الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال التطوير ورفع الكفاءة



وأكد المحافظ أن اختيار المقر جاء بناءً على دراسات دقيقة لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة تليق بأبناء المحافظة.

وصرح الزملوط، في بيان صحفي له اليوم الإثنين، عقب الجولة، بأن المحافظة قطعت شوطًا كبيرًا في تجهيز الصرح الجديد، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ 80% من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لمقر مديرية التضامن الاجتماعي القديم، والذي جرى اختياره ليكون مقرًا للمعهد.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في ضوء استراتيجية المحافظة لحسن استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة من المنشآت الحكومية القائمة بما يخدم الصالح العام.

وكشف المحافظ عن وجود تنسيق مستمر ومكثف بين المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على إدراج المعهد رسميًا ضمن منظومة التنسيق الإلكتروني، ليدخل الخدمة فعليًا مع بداية العام الجامعي المقبل 2026/ 2027.

