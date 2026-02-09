أحمد جمال: تقدمت للزواج من زوجتي فرح الموجي لشعوري بالراحة النفسية منذ أول لقاء

كشف المطرب أحمد جمال عن تفاصيل أول لقاء له مع زوجته الفنانة فرح الموجي، مشيرا إلى أن اللقاء لم يكن سلسا بسبب تصرف والدها، لكنه اعتبر الموقف بداية لعلاقة صريحة ومبنية على الفهم المتبادل.

وقال أحمد جمال، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة"، عبر فضائية “دي أم سي”، أن السبب الرئيسي لتقدمه لفرح كان شعوره بالراحة النفسية منذ أول لقاء، والإحساس بأن العائلة مترابطة ودافئة، مما جعله يشعر وكأنه بين أهله.

من جانبها، تابعت فرح الموجي إن هدوء أحمد وحنانه كانا السبب في انجذابها إليه، مشيرة إلى أن تواصله اليومي واهتمامه بها ساهم في تقوية رابط الحب بينهما ووضع أساس متين لعلاقتهما الزوجية.