متابعة ميدانية لرئيس مدينة القصير للتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة

أجرى اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، جولة تفقدية موسعة بعدد من المناطق بنطاق المدينة، لمتابعة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء والتصدي لأي مخالفات أو تعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعات الميدانية والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والحفاظ على المظهر الحضاري.

وشملت الجولة عددًا من المناطق، من بينها عثمان بن عفان، والكوثر، وعلي بن أبي طالب، والشروق، وتقسيم 6أ، وشارع المحكمة، حيث رصدت المتابعة وجود أعمال بناء وتشوينات لمواد البناء بعدد من المواقع.

وعلى الفور، وجّه رئيس المدينة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بسرعة فحص الموقف القانوني لتلك الأعمال، ومراجعة التراخيص والملفات الخاصة بكل موقع، مع اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أية مخالفات يتم رصدها، كما كلف إدارة الشؤون القانونية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي.

وأكد اللواء أحمد صقر أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة بكافة أحياء مدينة القصير، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس أملاك الدولة أو تخالف الاشتراطات البنائية، مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون حفاظًا على الصالح العام وتحقيقًا للانضباط العمراني داخل المدينة.