قانون العقوبات .. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء
أحمد أبو الغيط : الاستثمار المدخل الرئيس لزيادة الإنتاجية العربية وتوفير فرص العمل
حكم الاعتماد في تفسير القرآن الكريم على الذكاء الاصطناعي
بايرن ميونخ يبدأ محادثات مع هاري كين بشأن تجديد عقده
استشهاد 5 فلسطينيين بأحدث موجة إبادة من الاحتلال
ارتفاع ضحايا حادث ميني باص نادي الاتحاد السكندري إلى 11 مصابا
الأردن: قانون الكابينيت يزيد من شراسة الاستيطان غير الشرعي في الضفة الغربية
هبوط اضطراري لطائرة وسط شارع مزدحم بأمريكا .. شاهد
سعر طبق البيض في المزرعة بـ 108 جنيهات.. شعبة الدواجن تعلن الأسعار
الاستخبارات العسكرية تنظم دورات تدريبة لقوات البعثات الأممية والاتحاد الأفريقى
وقف الإخلاء .. هل يتم تعديل قانون الإيجار القديم قريباً؟
انقلاب ميني باص الاتحاد السكندري وإصابة 8 لاعبين بفريق الطائرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

متابعة ميدانية لرئيس مدينة القصير للتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

أجرى اللواء أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، جولة تفقدية موسعة بعدد من المناطق بنطاق المدينة، لمتابعة الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للبناء والتصدي لأي مخالفات أو تعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف المتابعات الميدانية والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والحفاظ على المظهر الحضاري.

وشملت الجولة عددًا من المناطق، من بينها عثمان بن عفان، والكوثر، وعلي بن أبي طالب، والشروق، وتقسيم 6أ، وشارع المحكمة، حيث رصدت المتابعة وجود أعمال بناء وتشوينات لمواد البناء بعدد من المواقع.

وعلى الفور، وجّه رئيس المدينة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بسرعة فحص الموقف القانوني لتلك الأعمال، ومراجعة التراخيص والملفات الخاصة بكل موقع، مع اتخاذ الإجراءات الفورية حيال أية مخالفات يتم رصدها، كما كلف إدارة الشؤون القانونية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي.

وأكد اللواء أحمد صقر أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة بكافة أحياء مدينة القصير، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تمس أملاك الدولة أو تخالف الاشتراطات البنائية، مشددًا على أهمية الالتزام بالقانون حفاظًا على الصالح العام وتحقيقًا للانضباط العمراني داخل المدينة.

