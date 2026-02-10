ماجد المصري ينضم لأبطال فيلم (ويك إند)

انضم النجم ماجد المصري لأبطال الفيلم الجديد ويك إند مع سكوب ايجيبت برودكشن - عماد السيد أحمد. للنجوم احمد داوود و هدى المفتي وعبد الرحمن محمد وجاري اختيار باقي الابطال.



وتواصل الشركة المنتجة التحضير لبدء تصوير الفيلم بين القاهرة والجونة وسوما باي وشوطئ البحر الأحمر.



الفيلم تأليف حسين نيازي و إخراج سارة كريم.

شركة سكوب شاركت مؤخرا في إنتاج فيلم أسد للنجم محمد رمضان والمخرج محمد دياب وتقوم بتوزيعه أيضا.

فيلم ويك اند يبدأ تصويره بعد عيد الفطر.