عاجل
رابط نتيجة أبناؤنا في الخارج 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
وزير البيئة الفلسطيني: قطاع غزة تعرض لتدمير ممنهج لاقتلاع الفلسطينيين منه
هل يجوز حرمان الابن العاق من المال؟.. أمين الإفتاء يجيب
الدفاع عن فلسطين: إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة لضم الضفة الغربية
وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ماجد المصري ينضم لأبطال فيلم (ويك إند)

ماجد المصري
ماجد المصري
أحمد إبراهيم

انضم النجم ماجد المصري لأبطال الفيلم الجديد ويك إند  مع سكوب ايجيبت برودكشن - عماد السيد أحمد. للنجوم احمد داوود و هدى المفتي وعبد الرحمن محمد وجاري اختيار باقي الابطال. 

وتواصل الشركة المنتجة التحضير لبدء تصوير الفيلم بين القاهرة والجونة وسوما باي وشوطئ البحر الأحمر. 

الفيلم تأليف حسين نيازي و إخراج سارة كريم. 
شركة سكوب شاركت مؤخرا في إنتاج فيلم أسد للنجم محمد رمضان والمخرج محمد دياب وتقوم بتوزيعه أيضا. 
فيلم ويك اند يبدأ تصويره بعد عيد الفطر.

