انضم النجم ماجد المصري لأبطال الفيلم الجديد ويك إند مع سكوب ايجيبت برودكشن - عماد السيد أحمد. للنجوم احمد داوود و هدى المفتي وعبد الرحمن محمد وجاري اختيار باقي الابطال.
وتواصل الشركة المنتجة التحضير لبدء تصوير الفيلم بين القاهرة والجونة وسوما باي وشوطئ البحر الأحمر.
الفيلم تأليف حسين نيازي و إخراج سارة كريم.
شركة سكوب شاركت مؤخرا في إنتاج فيلم أسد للنجم محمد رمضان والمخرج محمد دياب وتقوم بتوزيعه أيضا.
فيلم ويك اند يبدأ تصويره بعد عيد الفطر.
ماجد المصري ينضم لأبطال فيلم (ويك إند)
