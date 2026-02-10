قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

حد أقصى وتوابع وبيبو على CBC في رمضان

ريهام حجاج
ريهام حجاج
قسم الفن

تعرض قناة CBC مجموعة من الأعمال المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك، التي تجمع بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والتشويق، حيث تشمل الخريطة الرمضانية العديد من المسلسلات ومنها "حد أقصى" و"توابع" و"بيبو".
 

"حد أقصى" يدور في إطار من الدراما الاجتماعية، ويشهد تقاطعًا كبيرًا بين شخصياته، مع طرح عدد من القضايا والملفات المعاصرة، من بينها غسيل الأموال، في سياق درامي مشوق يعكس تعقيدات العلاقات الإنسانية.
 

المسلسل من بطولة روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، وفدوى عابد، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من إخراج مايا أشرف زكي، وتأليف هشام هلال، ورئيس فريق الكتابة باسم شرف.
 

كما تعرض القناة مسلسل "بيبو"، الذي تدور أحداثه حول شاب تنقلب حياته رأسًا على عقب بعدما يكتشف فجأة انتماءه لإحدى عائلات الصعيد العريقة، ليجد نفسه في مواجهة عالم جديد مليء بالمفارقات الكوميدية، أثناء محاولته التأقلم مع نمط حياة مختلف تمامًا عما اعتاده.
 

ويشارك في بطولة المسلسل كل من وليد فواز، إسلام إبراهيم، سيد رجب، وهالة صدقي، وهو من تأليف تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق.
 

كذلك تضم خريطة CBC مسلسل "توابع"، الذي يتناول قصة صانعة محتوى تحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدو حياتها مثالية أمام الجمهور، بينما تخفي وراء هذا البريق صراعات نفسية وأزمات متجذرة في الماضي. ومع تصاعد الأحداث، تنكشف أسرار غير متوقعة تقلب حياتها رأسًا على عقب، وتضعها أمام اختبارات مصيرية تغير مسارها بالكامل.
 

المسلسل من بطولة ريهام حجاج، أسماء أبو اليزيد، وأنوشكا، إلى جانب نخبة من الفنانين، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.
 

