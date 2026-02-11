زاد العزة 136.. الهلال الأحمر يواصل دعمه لغزة واستقبال الدفعة الثامنة من المرضى والمصابين

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 136، مُحملة بأكثر من 7,800 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتنوعت المساعدات بين سلال غذائية، دقيق، مستلزمات إغاثية وعناية شخصية، مواد بترولية، إضافة إلى مستلزمات الشتاء والتي شملت ملابس ثقيلة، بطاطين، حمامات متنقلة، خيام لإيواء المتضررين.

وعلى صعيد متصل، تنتشر فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري، لمواصلة جهودها الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

ويواصل الهلال الأحمر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، تشمل الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، توزيع وجبات ساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية .