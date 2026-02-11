فاروق فلوكس يحتفل بعيد ميلاده برفقة عائلته

احتفلت ابنه الفنان القدير فاروق فلوكس بعيد ميلاده والدها الذي يوافق اليوم 11 فبراير، بنشر عده صور من الإحتفال عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وعلقت يسر ابنة فاروق فلوكس علي الصور كاتبه: وطفينا الشمع مع أحلي أب وجد في الدنيا ربنا يسعدك ويحفظك ويخليك لينا بحبك يا عم فلوكس كل سنة وحضرتك طيب.

وكانت آخر أعمال الفنان فاروق فلوكس مشاركته في مسلسل الأب الروحي والذي عُرض عام 2017، وجسد خلاله شخصية مراد الفخراني، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.



وكان قد اصطحب الفنان أحمد فلوكس والده الفنان القدير فاروق فلوكس لأداء مناسك العمرة.

ونشر أحمد فلوكس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، يظهر فيه وهو يمسك بوالده الفنان فاروق فلوكس الذي ظهر يجلس على كرسي متحرك، في مشهد إنساني، من داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة.