وزير الأوقاف يعتمد قرارين تنظيميين لدعم كفاءة الأداء الإداري والمالي
قبل رمضان.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين
لن يملكوا أسلحة نووية.. ترامب: قد أرسل حاملة طائرات ثانية لضرب إيران
أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين أكد أن مدبولي لديه قدرات كبيرة
ترامب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أو صواريخ
طلب عاجل من أحمد موسى للحكومة ورئيس الوزراء
أحمد موسى: ضياء رشوان وزير متميز إعلاميا وصحفيا واختيار عبقري
المتحف المصري الكبير يحدد الفئات المعفاة من رسوم الدخول
رغم أوامر الاعتقال الدولية.. طائرة نتنياهو تعبر أجواء دول أوروبية بارزة في طريقها إلى واشنطن
قيادة بخبرة دولية ورؤية إستراتيجية.. السيرة الذاتية لوزير الإنتاج الحربي الجديد
الرئيس السيسي: تعزيز العمل الإفريقى المشترك لتحقيق تطلعات شعوبنا فى استقرارا ورخاء أكثر
الرئيس السيسي: مبادرة لحشد تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمشروعات تنموية بأفريقيا
فن وثقافة

أحمد فلوكس يهنئ والده بعيد ميلاده.. تفاصيل

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
باسنتي ناجي

هنأ الفنان أحمد فلوكس والده بمناسبة عيد ميلاده، وشارك الفنان صورة لهما، نالت إعجاب متابعيهم.

أحمد فلوكس ووالده

وكتب فلوكس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"سنه سعيده عليك و عيد ميلاد سعيد بنعمه الرحمن تنير ارواحنا و قلوبنا بوجودك معانا و لينا .. ربنا يخليك لينا و تفضل دائما راضي عنا و يعطيك الصحه و العافيه و تفرح بولاد ولاد احفادك يا راجل يا عظيم .. وهبت حياتك لينا و لم تقصر فيما كنت تقدر عليه .. ربنا و علمتنا قدر مستطاعك و دائما عاوزنا في احسن حال ... ربي يسعدك و يحفظك و يجعلك دائما راضي عنا .. و دعائي دائما ربنا يصلح حالنا لترضي عنا و تري ما تحب أن تراه لينا ... بحبك و كل سنه وانت طيب يا فوكس ".

وكان قد أعرب الفنان أحمد فلوكس عن استيائه من انشغال الكثيرين بالتريندات التي وصفها بـ التفاهات، دون الالتفات إلى ما تقدمه مصر من دعم للصومال، في معركتها ضد الكيان الصهيوني.

وكتب أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك :"وإحنا مسحولين في فرح مشاكل كله مشاكل .. وفي تريندات مش عارف إيه .. وكله بيتكلم في تفاهات .. مصر بتخوض معركة وجود تكتيكي في الصومال .. وفي وسط معركة وجود يتزعمها الكيان الإخرائيلي وطبعا كله ضغط على مصر .. وشكل جديد من اكتمال تشكيل المنطقة وأفريقيا والسعودية والإمارات على محك فتنة".

وتابع فلوكس : "ربنا يحفظهم يارب ويبعد الفتنة عنهم  في اليمن .. يارب اللهم أنصر أمة محمد وأخرج الفتنة عنهم وأحفظ مصر يارب".

ومن ناحية أخرى، كان قد احتفل الفنان أحمد فلوكس، منذ أيام قليلة، بعيد ميلاد شقيقته هبة، متمنيا لها السعادة وراحة البال.

ونشر أحمد فلوكس صورًا له بصحبة شقيقته عبر فيسبوك، وعلق : "كل سنة وانت طيبة وفي أحسن حال .. وسنة جديدة سعيدة عليكي بإذن الرحمن من عمرك .. تحققي فيها كل اللي تتمنيه يا أجمل وأجدع وأحن أخت ربنا جابهالي .. ربنا يحفظك ويحفظ بيتك وجوزك وأولادك .. وأشوفهم كل سنة ملمومين حواليكي هما وولاد ولادهم يا بوبا".

وسبق أن دعم الفنانة ريهام عبدالغفور، بعد واقعة تصويرها داخل إحدى دور العرض السينمائي، خلال العرض الخاص لفيلمها الجديد خريطة رأس السنة.

وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على فيسبوك : “أكثر أبناء الجيل احتراما وصدق وتربية .. أشهد أن أختي وصديقتي وزميلتي ريهام عبدالغفور من أكثر الزميلات احتراماً وتقديرًا وشطارة .. ربي يحفظها ويخليها لأولادها السيدة الفاضلة والأم العظيمة والأخت لكل المصريين”.

