فاروق فلوكس يؤدي مناسك العمرة ويطمئن الجمهور على صحته

تصدر الفنان فاروق فلوكس مؤشرات البحث جوجل وكثرت مرات البحث عنه من الجمهور والمتابعين والمحبين لهذا الفنان العظيم.

وكانت آخر أعمال الفنان فاروق فلوكس مشاركته في مسلسل الأب الروحي والذي عُرض عام 2017، وجسد خلاله شخصية مراد الفخراني، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ونرصد في هذا التقرير أخر أخبار الفنان فاروق فلوكس وأخر أعماله الفنية.

فاروق فلوكس في العمرة

واصطحب الفنان أحمد فلوكس والده الفنان القدير فاروق فلوكس لأداء مناسك العمرة.

ونشر أحمد فلوكس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، يظهر فيه وهو يمسك بوالده الفنان فاروق فلوكس الذي ظهر يجلس على كرسي متحرك، في مشهد إنساني، من داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وقد سافر الفنان أحمد فلوكس إلى المملكة العربية السعودية قبل شهر، لأداء مناسك العمرة، وقرر أن يدعو والده الفنان القدير فاروق فلوكس ليؤدي مناسك العمرة برفقته.

فاروق فلوكس مع ابنته

شاركت ابنة الفنان القدير فاروق فلوكس صور لهم في أحدث ظهور له معاها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت يسر فلوكس علي صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

" ابويا عم فلوكس بيسلم عليكوا.. يوم الجمعة يعني بابا يعني النادي الاهلي و ترابيزه محدده هو بيحبها يعني الفشار و الزلابية.. ابويا حضرتك حتة من قلبي الحكايات معاك طعمها مختلف قصصنا مع بعض يتكتب فيها كتاب شوية الساعات الي بقعدهم معاك دول بيقوني شهر لقدام ربنا يديمك نعمة في حياتي ويبارك في صحتك وعمرك".

رسالة طمأنة للجمهور

وطمأن الفنان القدير فاروق فلوكس جمهوره على حالتة الصحية ، مؤكداً أن صحته تأثرت مؤخرا بعض الشئ لكنة الحمد لله في أفضل حال.

قال فاروق فلوكس في تصريحات لموقع صدي البلد الاخباري ": موخرا الصحة مش أفضل حاجه لكن مش أوي و قادر أرجع للتمثيل و الجمهور وحشني جدا الجمهور المصري و العربي و الفن كمان أنا أعشق الفن و حياتي كلها فيه.

لم أعتزل الفن

وأضاف فاروق فلوكس لم أعتزل الفن و هفضل فيه لحد ما أموت.

و عن غيابة عن الظهور بأعمال الفنية قال فلوكس " محدش بيعرض عليا اعمال فنية و ده سبب غيابي لكن انا مستعد للعودة للفن.

من ناحية أخري، أبدى فلوكس تمسكه الدائم بحبه للهندسة، مؤكدًا أنه تخرج في كلية الهندسة عام 1963، واستمر في ممارسة العمل الهندسي بجانب مشواره الفني، قائلًا: "الفن ما أخدنيش من الهندسة، وكنت رئيس قطاع في شركة، ولسه محتفظ بزمايلي، وبحب الهندسة لحد دلوقتي".