قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتاة البشعة: نمت وصحيت لقيت نفسي تريند.. وبشتغل "تيك توكرز" للحصول على المال الحلال
سعر الدولار اليوم في البنوك والصرافة وفق نهاية تعاملات الأحد 7 ديسمبر 2025
أحمد موسى: مياه المنازل آمنة 100%.. والشائعات تستهدف الشركات والمنتجات دون سند
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاروق فلوكس يؤدي مناسك العمرة ويطمئن الجمهور على صحته

الفنان فاروق فلوكس يؤدي العمرة
الفنان فاروق فلوكس يؤدي العمرة
محمد شحتة

تصدر الفنان فاروق فلوكس مؤشرات البحث جوجل وكثرت مرات البحث عنه من الجمهور والمتابعين والمحبين لهذا الفنان العظيم.

وكانت آخر أعمال الفنان فاروق فلوكس مشاركته في مسلسل الأب الروحي والذي عُرض عام 2017، وجسد خلاله شخصية مراد الفخراني، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ونرصد في هذا التقرير أخر أخبار الفنان فاروق فلوكس وأخر أعماله الفنية.

فاروق فلوكس في العمرة

واصطحب الفنان أحمد فلوكس والده الفنان القدير فاروق فلوكس لأداء مناسك العمرة.

ونشر أحمد فلوكس مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، يظهر فيه وهو يمسك بوالده الفنان فاروق فلوكس الذي ظهر يجلس على كرسي متحرك، في مشهد إنساني، من داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة.

وقد سافر الفنان أحمد فلوكس إلى المملكة العربية السعودية قبل شهر، لأداء مناسك العمرة، وقرر أن يدعو والده الفنان القدير فاروق فلوكس ليؤدي مناسك العمرة برفقته.

فاروق فلوكس مع ابنته

شاركت ابنة الفنان القدير فاروق فلوكس صور لهم في أحدث ظهور له معاها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت يسر فلوكس علي صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

" ابويا عم فلوكس بيسلم عليكوا.. يوم الجمعة يعني بابا يعني النادي الاهلي و ترابيزه محدده هو بيحبها يعني الفشار و الزلابية.. ابويا حضرتك حتة من قلبي الحكايات معاك طعمها مختلف قصصنا مع بعض يتكتب فيها كتاب شوية الساعات الي بقعدهم معاك دول بيقوني شهر لقدام ربنا يديمك نعمة في حياتي ويبارك في صحتك وعمرك".

رسالة طمأنة للجمهور

وطمأن الفنان القدير فاروق فلوكس جمهوره على حالتة الصحية ، مؤكداً أن صحته تأثرت مؤخرا بعض الشئ لكنة الحمد لله في أفضل حال.

قال فاروق فلوكس في تصريحات لموقع صدي البلد الاخباري ":  موخرا الصحة مش أفضل حاجه لكن مش أوي و قادر أرجع للتمثيل و الجمهور وحشني جدا الجمهور المصري و العربي و الفن كمان أنا أعشق الفن و حياتي كلها فيه.

لم أعتزل الفن

وأضاف فاروق فلوكس لم أعتزل الفن و هفضل فيه لحد ما أموت.

و عن غيابة عن الظهور بأعمال الفنية قال فلوكس " محدش بيعرض عليا اعمال فنية و ده سبب غيابي لكن انا مستعد للعودة للفن.

من ناحية أخري، أبدى فلوكس تمسكه الدائم بحبه للهندسة، مؤكدًا أنه تخرج في كلية الهندسة عام 1963، واستمر في ممارسة العمل الهندسي بجانب مشواره الفني، قائلًا: "الفن ما أخدنيش من الهندسة، وكنت رئيس قطاع في شركة، ولسه محتفظ بزمايلي، وبحب الهندسة لحد دلوقتي".

فاروق فلوكس الفنان فاروق فلوكس أحمد فلوكس أخبار فاروق فلوكس أعمال فاروق فلوكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

محمد صلاح

أزمة محمد صلاح مع الريدز| أحمد موسى: سنتوقف عن تشجيع ليفربول.. هاني رمزي يكشف تفاصيل جديدة في الأزمة

أحمد موسى

أحمد موسى: نشر الشائعات يهدد الاستثمارات.. والحكومة لن تتهاون مع مروّجي الأكاذيب

أحمد موسى

أحمد موسى: النقد مباح.. لكن لا ابتذال للشركات ولا ترويج لشائعات عن المنتجات دون مسؤولية

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

أحمد سعد مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعليق صادم من أحمد سعد على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ولكم فى التفكر حياة يا أولي الألباب

المزيد