أحمد فلوكس بشيد بـ آية عبد الرحمن مقدمة “دولة التلاوة”

أشاد الفنان أحمد فلوكس بالإعلامية آية عبد الرحمن مقدمة برنامج دولة التلاوة، موجهًا تحية لمن اختارها لتقديم هذا البرنامج.

وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه بموقع فيسبوك:" تحية لمن اختار هذه السيدة كمقدمة لبرنامج من أعظم البرامج في مصر.... وهكذا شمل الأسره جميعا .. الأب والأم والابن والابنة والأخ والأخت ... والقرآن للجميع وعلم الله للجميع ودين الله للجميع ... تحياتي".

في سياق متصل، كانت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت على أن آية عبد الرحمن تُعد الاختيار الأمثل لتقديم البرنامج، نظرًا لموهبتها الكبيرة وكفاءتها المهنية، وذلك ردًا على الدعوات المطالِبة باستبدال الإعلامية آية عبدالرحمن برجل في تقديم برنامج “دولة التلاوة”.